NÄDALALÕPP

Saskuturniirile tuleb ligi 100 mängijat

Reede, 04. november 2016.



Täna kl 19 toimub Orissaare kultuurimajas maakondlik saskuturniir, mis toob kokku ligi sada mängijat.



“Igas kuus on üks etapp erinevas vallas,”

selgitas ettevõtmise eestvedaja Gunnar Vaho (pildil) spordiklubist Saare Mäng. Keskmiselt osaleb igal etapil 80 mängijat ning selgitatakse etapivõitja. Üldarvestus, millega selguvad kõige edukamad saskumängijad, saab teoks detsembrikuus pärast viimast võistlust. Igalt etapilt saadud punktid liidetakse ja nii selguvadki üldvõitjad.



Tavapäraselt on saskut mängimas rohkem mehi kui naisi. “Naisi on, kui arvestada üldarvu, nii-öelda üks neljandik,”sõnas Vaho, kelle sõnul on Saare maakonnas saskut mängitud üle kümne aasta. Algatus ühiseks saskumänguks tuli Laimjala jahimeestelt ning seejärel võttis spordiklubi Saare Mäng selle korraldamise sujuvalt üle.



Vaho sõnul ei ole keelatud ka pealtvaatajad. “Vahel mõned käivad, aga kaua sa ikka vaatad,”muigas ta, viidates, et mäng kujuneb tavaliselt üsna pikaks. Alustatakse kl 19 ning vahel lõpeb etapp alles kl 23–24 vahel. “Aga kel soovi, on muidugi oodatud meiega liituma.“



Küsimuse peale, miks saskut mängida, arvas Vaho, et ilmselt on sasku populaarsus tingitud sellest, et seda on palju kodudes mängitud. “Vanasti mängiti ju pea igas peres seda,”muigas ta.



Autor: Ivika Laanet

