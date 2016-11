NÄDALALÕPP

Miku-Manni lasteteater GOSPAs

Reede, 04. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Laupäeval, 5. novembril kl 17 etendab Miku-Manni lasteteater lustaka etenduse “Kulda väärt“, milles on muusikat ja mänge, milles lapsedki saavad kaasa teha. Mereröövel Mats Mühkam arvab, et kui tema varandusekirst on kulda ja ehteid täis, siis on ta maailma kõige õnnelikum inimene. Peagi aga selgub, et aarded ei tee tegelikult kedagi õnnelikuks, vaid hoopis sõbrad on need, kellega koos soovib Matu oma seikluslikku elu jagada.



Pühapäeval, 6. novembril kl 11 GOSPA-s “Mängult ja päriselt”

Õpetlik lugu eidest-taadist, kes ühtelugu ei saa kenasti läbi, aga tihtilugu see neil õnnestub. Üksi mängureegleid tehes ei pruugi teistega koos mängimine õnnestuda. Ja mis ühe arust parim, ei pruugi teisele sugugi sobida. Me kõik oleme ju erinevad – nii mängus kui päris elus.



Etendus kestab kuni 35 minutit, selle käigus saavad lapsed mängult autoroolis istuda ja sõdurielu maitsta – seda taadist kindrali juhtimisel. Autor: NL Reede, 04. november 2016.Pühapäeval, 6. novembril kl 11 GOSPA-s “Mängult ja päriselt”Õpetlik lugu eidest-taadist, kes ühtelugu ei saa kenasti läbi, aga tihtilugu see neil õnnestub. Üksi mängureegleid tehes ei pruugi teistega koos mängimine õnnestuda. Ja mis ühe arust parim, ei pruugi teisele sugugi sobida. Me kõik oleme ju erinevad – nii mängus kui päris elus.Etendus kestab kuni 35 minutit, selle käigus saavad lapsed mängult autoroolis istuda ja sõdurielu maitsta – seda taadist kindrali juhtimisel.

Veel artikleid samast teemast »