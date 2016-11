NÄDALALÕPP

Orissaare terviserajal tulevad sügistalgud

Reede, 04. november 2016.



Laupäeval kutsub Orissaare spordihoone rahvas kõiki esimesele Orissaare terviserajal toimuvatele sügistalgutele.



Talgupäeval alustatakse terviseraja keskmise osa korrastamist. Planeeritud töödeks on võsa lõikamine, kokkuvedamine ning hakkuriga hakkimine.

Talgutele oodatakse mehi, naisi ja lapsi, olenemata vanusest, kuid lisaks on oodatud ka need inimesed, kel on võimalik kaasa võtta mootorsaag või võsalõikur.

Kui oled üks sellistest inimestest, siis eelnevalt tuleks teada anda tel 5340 1046 (Andla), seda selleks, et oleks võimalik töid optimaalselt planeerida.

Talgulised päeva jooksul janu tundma ei pea ning tööde lõppedes ootab kõiki soe kõhutäis ja kuum saun.



Orissaare spordihoone üks järgmisi suuremaid projekte on Maasi männikus asuvate vanade jooksuradade taastamine, parendamine ja pikendamine. Tegemist on kogukondliku projektiga, kus vajatakse võimalusel kõigi abi ja toetust.

Järk-järgult planeeritakse luua Orissaarde terviserada, mis oleks ligikaudu 5 km pikkune, osaliselt hakkepuiduga kaetud, viidastatud puhkeala pinkide ja treeningpunktiga ning sobilik kasutamiseks ka suusaspordiks

