NÄDALALÕPP

Oma Pere Päev on mereteemaline

Reede, 04. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Kui varasematel aastatel on olnud Kuressaare kultuurikeskuses toimuv Oma Pere Päev kultuuri-kollektiivide pidu, siis sel aastal oodatakse pidusse ka linnarahvast.



“Seekord astuvad lavale meie maja ringid, kes on soovi avaldanud,“ ütles õhtu peakorraldaja Eena Mark. Ta lisas, et see, mida rühmad ja kollektiivid esitavad, on ka temale üllatuseks. Neile on antud ülesanne, et kava võiks olla mereteemaline.

Tantsuks mängib ansambel Duo Väliharf ja peo tõmbab käima Reigo Ahven.



Avatud on Sadamakõrts, kus proovitakse saali luua kõrtsimeeleolu. Päris kõrtsi küll kohapeale ei tooda, küll aga saab sealt kõrtsile omaselt õlut osta ehk Pihtla Õlleköök on lubanud oma toodanguga kohal olla. Nii et natuke õllekõrvast tuleb endal kaasa võtta.



Oma Pere Päev algab laupäeval, 5. novembril kl 19. Piletid linnarahvale on müügil kultuurikeskuse kassas. Külalised võivad katta endale piknikulaua. Autor: Ivika Laanet Reede, 04. november 2016.“Seekord astuvad lavale meie maja ringid, kes on soovi avaldanud,“ ütles õhtu peakorraldaja Eena Mark. Ta lisas, et see, mida rühmad ja kollektiivid esitavad, on ka temale üllatuseks. Neile on antud ülesanne, et kava võiks olla mereteemaline.Tantsuks mängib ansambel Duo Väliharf ja peo tõmbab käima Reigo Ahven.Avatud on Sadamakõrts, kus proovitakse saali luua kõrtsimeeleolu. Päris kõrtsi küll kohapeale ei tooda, küll aga saab sealt kõrtsile omaselt õlut osta ehk Pihtla Õlleköök on lubanud oma toodanguga kohal olla. Nii et natuke õllekõrvast tuleb endal kaasa võtta.Oma Pere Päev algab laupäeval, 5. novembril kl 19. Piletid linnarahvale on müügil kultuurikeskuse kassas. Külalised võivad katta endale piknikulaua.

Veel artikleid samast teemast »