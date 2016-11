NÄDALALÕPP

Võidufoto s...vast rebasest

Reede, 04. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: NL Reede, 04. november 2016. Maie Vikerpuur sai selle pildiga Eesti loomaarstide ühingu fotokonkursil I koha. Hiiumaa loomaarst Maie Vikerpuur võitis esikoha Eesti loomaarstide ühingu fotokonkursil.



Kategoorias “Parim veterinaarne pilt”valis žürii parimaks foto “Kõht kinni? Abi saab loomaarstilt”. Humoorikas pilt kujutab rebast, kel parajasti käsil üsna intiimne asjatoimetus.



Vikerpuuri teine pilt “Uus loomaliik Eestis, Sarcoptes-koer” kujutab kärntõves kährikkoera ja see oli sama kategooria seitsmes. Kategoorias “Parim varia pilt”jagas Vikerpuuri nastikuportree “Lummav pilk” üheksandat-kümnendat kohta.

Varem on Vikerpuuri foto võitnud 2014. aastal “Parima varia pildi”kategoorias. Siis oli võidufotol “Laulupeo ootel” kujutatud puu otsas laulvat lindu kuu taustal.

Fotograafidest, loomaarstidest ja loodusetundjatest koosnev žürii hindab fotode väljendusrikkust ja emotsionaalsust, kunstilist ja tehnilist taset, samuti kujutatu väärtust, haruldust ja erakordsust.



Igas kategoorias antakse välja esimene, teine ja kolmas koht, kokku reastatakse kümme paremat fotot.



Tänavuse konkursi tulemused avalikustati 28. oktoobril Tartus konverentsil “Veterinaarmeditsiin 2016”.



Fotokonkursse korraldab loomaarstide ühing 2011. aastast, fotosid saab vaadata veebis aadressil pildid.vet.ee Kategoorias “Parim veterinaarne pilt”valis žürii parimaks foto “Kõht kinni? Abi saab loomaarstilt”. Humoorikas pilt kujutab rebast, kel parajasti käsil üsna intiimne asjatoimetus.Vikerpuuri teine pilt “Uus loomaliik Eestis, Sarcoptes-koer” kujutab kärntõves kährikkoera ja see oli sama kategooria seitsmes. Kategoorias “Parim varia pilt”jagas Vikerpuuri nastikuportree “Lummav pilk” üheksandat-kümnendat kohta.Varem on Vikerpuuri foto võitnud 2014. aastal “Parima varia pildi”kategoorias. Siis oli võidufotol “Laulupeo ootel” kujutatud puu otsas laulvat lindu kuu taustal.Fotograafidest, loomaarstidest ja loodusetundjatest koosnev žürii hindab fotode väljendusrikkust ja emotsionaalsust, kunstilist ja tehnilist taset, samuti kujutatu väärtust, haruldust ja erakordsust.Igas kategoorias antakse välja esimene, teine ja kolmas koht, kokku reastatakse kümme paremat fotot.Tänavuse konkursi tulemused avalikustati 28. oktoobril Tartus konverentsil “Veterinaarmeditsiin 2016”.Fotokonkursse korraldab loomaarstide ühing 2011. aastast, fotosid saab vaadata veebis aadressil pildid.vet.ee

Veel artikleid samast teemast »