Muuseum kogub lugusid kalurielust

Reede, 04. november 2016.



Autor: Ivika Laanet Reede, 04. november 2016. Mis toimus sinu elus üheksakümnendatel? Kui palju mõjutasid Eestis toimunud muudatused su igapäevast elu? Milline oli värskelt kätte võidetud vabadus? 18 Eesti muuseumi koguvad lugusid murrangulise kümnendi argipäeva kohta – juba kogutud lugudega saab tutvuda veebikeskkonnas www.rahvalood.ee. Saaremaa Muuseum kogub lugusid teemavaldkonnast “Kalurid, kalasadamad ja kalatööstused Saaremaal”.



Saaremaa Muuseumi kultuurharidusosakonna juhataja Anna-Liisa Õispuu sõnul kogub Saaremaa Muuseum infot kalanduse kohta Saaremaal pärast Eesti iseseisvuse taastamist. “Huvitab nii kalurite, püügialuste, kalasadamate kui ka kalatööstuste saatus,“ kõneles Õispuu, kelle sõnul kogutakse mälestusi toimunust, ajastuga seotud fotosid ja dokumente, aga ka teemakohaseid esemeid.



Kogumisaktsioonile kindlat lõputärminit pandud ei ole. Oma materjalid saab lisada kodulehel www.rahvalood.ee

Anna-Liisa Õispuu märkis, et kuigi kogumisaktsioon avalikustati alles hiljuti, on juba jõutud mälestusi ja materjale saata. “Kahjuks küll mitte veel Saaremaa teema alla, nii et ootame osalema,“ kutsus ta.



“Rahvalood“ on suurem üle-eestiline projekt, mis on Eesti muuseumide poolt ellu kutsutud “Eesti Vabariik 100“ raames. Selle kogumis- ja uurimisprojekti üldnimetus on “Eesti 1987–2000: murdekoht või lahtihüpe“. Muuseumid üheskoos teiste mäluasutustega ning kaasates teadlasi keskenduvad projekti käigus lähimineviku uurimisele.



Projekti eesmärk on uurida protsesse üleminekuühiskonnas eelkõige üksikisiku argielu kogemusest, kuna senised uurimused on keskendunud ennekõike poliitiliste, majanduslike ja ühiskondlike muutuste kajastamisele.



“Rahvalood“ on 18 Eesti muuseumi ühine ettevõtmine, millega kutsutakse kõiki mõtlema tagasi murrangulisele ajale 1980. aastate lõpust kuni 2000. aastate alguseni ning jagama oma mälestusi sellest, mis muutus toona koolielus, mida uut pandi õhtusöögiks lauale, mida tähendas suurmajandite lagunemine, esimeste eraettevõtete loomine, perearstisüsteemi tulek, liikumisvabaduse laienemine. Mida me toona teatris vaatamas käisime? Milliseid uusi spordialasid avastasime? Kuidas muutus meremeeste, põllumeeste, õpetajate, tudengite elu? Kuidas muutus Eesti venekeelse elanikkonna argipäev? Mis muutus inimeste argielus Muhus, Hiiumaal, Viljandimaal? Milliseid muutusi ei tohiks kindlasti unustada?



