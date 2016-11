NÄDALALÕPP

Golfireisile Portugali. Miks mitte!

Reede, 04. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: NL Reede, 04. november 2016. Algarve Vale de Lobo golfirada. FOTO: erakogu Novembri alguses, kui Eesti golfiväljakutel muru juba koltunud ja tänavu esimene lumigi rajad katnud, on selle rahvaspordiala harrastajatel paras aeg vaadata lõuna poole.



Üks paik Euroopas, kus päikesepaistel võimalik golfi mängida aastaringselt, on Portugal. Kahjuks lendas lennufirma TAP vahemaandumiseta Lissaboni ja Tallinna vahet vaid lühikest aega ja lõpetas juba paari aasta eest. Praegu kulub ümberistumistega lennule päevake nii minnes kui ka tulles. See-eest tervitab saabujat lennujaamast väljudes Eesti suvele omane soojus ka hilissügisel.

Golfiväljakuid on ka pealinna Lissaboni ümbruse rannikul – sealkandis, kus Atlandi ookeani kohal kõrgub Mandri-Euroopa kõige läänepoolsem neem Cabo da Roca, paiknevad ajalooline kuningalossilinn Sintra ning motoraja ja kasiino poolest tuntud Estoril. Kuid veelgi vahvam golfisihtpunkt on Portugali lõunarannikupiirkond Algarve.



Lissabonist on Algarvesse maad sama palju kui Tallinnast Võrru, kuid kiirteed mööda kulgeb sinnasõit rendiautoga märgatavalt sujuvamalt ja nobedamalt. Autot rentides tasub tähele panna ja juurde küsida lisavarustust, mis võimaldab kiirteemaksud tasuda automaatväravates raadiosignaaliga. Lõunarannikul putkasse sularahaga kiirteemaksu maksmise võimalust polegi, väiksemal teel läbi linnade sõit võtab aga aega. Seda enam, et üksteisele järgnevatel ringristmikel tiirutamine on tüütu.



Erinevad hinnad



Tihedaim on golfiväljakute kontsentratsioon lõunapiirkonna Algarve rahvusvahelise lennujaama Faro ümbruses. Üksnes Villamoura piirkonnas leidub täismõõdus 18-rajalisi platse kümmekond.

Kogu Algarve regioonis aga on ligi kolmkümmend golfiväljakut, mille hulgast leiab sobiva iga mängija tasemele ja rahakotile. Väga soodne oli näiteks (nn pitch- ja putt-tüüpi) üheksarajaline PAR3 väljak Vale de Milho orus, kus meie suureks üllatuseks ja rõõmuks oli golfiväljaku kasutamine juba renditud maja üürihinna sisse arvatud.



Suurepärane paik, kus rauamänguoskusi lihvida. Selline väljak võiks olla ka Hiiumaal.



Golfiringi hinnad on Algarves erinevad ja sõltuvad väljakute tasemest. Paremate green fee on kallim kui Eestis, ent kui hoolsalt eeltööd teha, siis on võimalik leida ka sooduspakkumisi. Tihti on odavama hinnaga viimased päevavalgusetunnid (nn twilight golf) või varahommikune mänguring.

Lisaks on säästev valida võimalus, mis sisaldab kahe mängija märguringi ning kahe peale ka golfiauto rendi. Soodsaid pakette pakuvad golfiklubidega otsekontakte omavad veebivahendajad. Tasub guugeldada.

Golfiauto rent on enamasti vabatahtlik ja väljakule saab minna ka järelveetava käruga.

Kuid siin tuleks olla tähelepanelik, sest mõnel väljakul on radadevahelised üleminekud pikad, rajad aga paiknevad sellisel mägismaal, millist Eestis ei leidu ning kotti ise tassides või kaherattalisel kärul vedades võib teistele ette jääda ja ennast hullusti ära väsitada, mis mõistagi mängutulemust mõjutab.

Kui oma golfivarustuse Eestist kaasavedamine tülikas või lennufirma pagasipiirangute tõttu kulukas tundub, saab mõnekümne euro eest nädalaks korraliku keppide komplekti rentida ka kohapealt. Meie kasutasime Faro lennujaama rendifirmat.



Kindluse mõttes tasub varustus broneerida internetist. Mõne euro eest võib nädalarendile lisada kindlustuse, mis minul kulus vägagi ära, kui avastasin, et driveri-kate oli ühel väljakul maha pudenenud ja kaotsi see jäigi. “See uudis murdis mu südame,” ütles rendikoha letitöötaja muiates, kui golfikoti tagasi viisin ja teda puuduvast aksessuaarist informeerisin. Kindlustus aga kattis selle kulu kenasti.



Rahulik elutempo



Elutempo on oktoobri lõpus Lõuna-Portugalis rahulik ja Eestiga üsna sarnane. Rannahooaeg on läbi, turiste vähem ja kui põigata rannikult mägisel sisemaal asuvatesse linnakestesse, et turupäeval osta koduseid oliive ning muid aia- ja põllusaadusi, saab aimu kohalike elutempost ja väärtushinnangutest, mis Eestiga sarnasemadki, kui kahe riigi asukoht Euroopa kaardil lubaks arvata.

Golfivabal ajal ringi sõites võib maailmalõpus olemise tunnet otsida näiteks Cabo da Sao Vincente neemelt (selle maa Ristnast), mis Portugali kuulsate meresõitjate ajastul oli viimane kodumaa nurk, mida India mereteed otsinud või ümber maailma purjetanud vaprad maadeavastajad nägid enne, kui nende laevad ulguookeanile seilasid.



Portugali ajalugu, toit (mereannid!), vein ja kultuur vääriksid loomulikult täiesti omaette käsitlust. Ent ka Eestis rahvaspordina üha kindlamalt juurduv golfimäng on vaieldamatult põhjus, mille nimel reis Euroopa kaugemasse serva tasub ette võtta.



Peep Lillemägi

Üks paik Euroopas, kus päikesepaistel võimalik golfi mängida aastaringselt, on Portugal. Kahjuks lendas lennufirma TAP vahemaandumiseta Lissaboni ja Tallinna vahet vaid lühikest aega ja lõpetas juba paari aasta eest. Praegu kulub ümberistumistega lennule päevake nii minnes kui ka tulles. See-eest tervitab saabujat lennujaamast väljudes Eesti suvele omane soojus ka hilissügisel.Golfiväljakuid on ka pealinna Lissaboni ümbruse rannikul – sealkandis, kus Atlandi ookeani kohal kõrgub Mandri-Euroopa kõige läänepoolsem neem Cabo da Roca, paiknevad ajalooline kuningalossilinn Sintra ning motoraja ja kasiino poolest tuntud Estoril. Kuid veelgi vahvam golfisihtpunkt on Portugali lõunarannikupiirkond Algarve.Lissabonist on Algarvesse maad sama palju kui Tallinnast Võrru, kuid kiirteed mööda kulgeb sinnasõit rendiautoga märgatavalt sujuvamalt ja nobedamalt. Autot rentides tasub tähele panna ja juurde küsida lisavarustust, mis võimaldab kiirteemaksud tasuda automaatväravates raadiosignaaliga. Lõunarannikul putkasse sularahaga kiirteemaksu maksmise võimalust polegi, väiksemal teel läbi linnade sõit võtab aga aega. Seda enam, et üksteisele järgnevatel ringristmikel tiirutamine on tüütu.Tihedaim on golfiväljakute kontsentratsioon lõunapiirkonna Algarve rahvusvahelise lennujaama Faro ümbruses. Üksnes Villamoura piirkonnas leidub täismõõdus 18-rajalisi platse kümmekond.Kogu Algarve regioonis aga on ligi kolmkümmend golfiväljakut, mille hulgast leiab sobiva iga mängija tasemele ja rahakotile. Väga soodne oli näiteks (nn pitch- ja putt-tüüpi) üheksarajaline PAR3 väljak Vale de Milho orus, kus meie suureks üllatuseks ja rõõmuks oli golfiväljaku kasutamine juba renditud maja üürihinna sisse arvatud.Suurepärane paik, kus rauamänguoskusi lihvida. Selline väljak võiks olla ka Hiiumaal.Golfiringi hinnad on Algarves erinevad ja sõltuvad väljakute tasemest. Paremate green fee on kallim kui Eestis, ent kui hoolsalt eeltööd teha, siis on võimalik leida ka sooduspakkumisi. Tihti on odavama hinnaga viimased päevavalgusetunnid (nn twilight golf) või varahommikune mänguring.Lisaks on säästev valida võimalus, mis sisaldab kahe mängija märguringi ning kahe peale ka golfiauto rendi. Soodsaid pakette pakuvad golfiklubidega otsekontakte omavad veebivahendajad. Tasub guugeldada.Golfiauto rent on enamasti vabatahtlik ja väljakule saab minna ka järelveetava käruga.Kuid siin tuleks olla tähelepanelik, sest mõnel väljakul on radadevahelised üleminekud pikad, rajad aga paiknevad sellisel mägismaal, millist Eestis ei leidu ning kotti ise tassides või kaherattalisel kärul vedades võib teistele ette jääda ja ennast hullusti ära väsitada, mis mõistagi mängutulemust mõjutab.Kui oma golfivarustuse Eestist kaasavedamine tülikas või lennufirma pagasipiirangute tõttu kulukas tundub, saab mõnekümne euro eest nädalaks korraliku keppide komplekti rentida ka kohapealt. Meie kasutasime Faro lennujaama rendifirmat.Kindluse mõttes tasub varustus broneerida internetist. Mõne euro eest võib nädalarendile lisada kindlustuse, mis minul kulus vägagi ära, kui avastasin, et driveri-kate oli ühel väljakul maha pudenenud ja kaotsi see jäigi. “See uudis murdis mu südame,” ütles rendikoha letitöötaja muiates, kui golfikoti tagasi viisin ja teda puuduvast aksessuaarist informeerisin. Kindlustus aga kattis selle kulu kenasti.Elutempo on oktoobri lõpus Lõuna-Portugalis rahulik ja Eestiga üsna sarnane. Rannahooaeg on läbi, turiste vähem ja kui põigata rannikult mägisel sisemaal asuvatesse linnakestesse, et turupäeval osta koduseid oliive ning muid aia- ja põllusaadusi, saab aimu kohalike elutempost ja väärtushinnangutest, mis Eestiga sarnasemadki, kui kahe riigi asukoht Euroopa kaardil lubaks arvata.Golfivabal ajal ringi sõites võib maailmalõpus olemise tunnet otsida näiteks Cabo da Sao Vincente neemelt (selle maa Ristnast), mis Portugali kuulsate meresõitjate ajastul oli viimane kodumaa nurk, mida India mereteed otsinud või ümber maailma purjetanud vaprad maadeavastajad nägid enne, kui nende laevad ulguookeanile seilasid.Portugali ajalugu, toit (mereannid!), vein ja kultuur vääriksid loomulikult täiesti omaette käsitlust. Ent ka Eestis rahvaspordina üha kindlamalt juurduv golfimäng on vaieldamatult põhjus, mille nimel reis Euroopa kaugemasse serva tasub ette võtta.Peep Lillemägi

Veel artikleid samast teemast »