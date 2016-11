NÄDALALÕPP

Kuus aastat Vally ilusalongi

Reede, 04. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet Reede, 04. november 2016. Ettevõtja, juuksur Kaja Muruvee salongi sünnipäeva hommikul. Foto: erakogu Teisipäeval tähistas koos heade sõpradega oma kuuendat tegevusaastat Kuressaares Vallimaa tänaval asuv koguperesalong Vally.



“Ma olen ülimalt rahul,”ütles kuus aastat tagasi endale ise töökoha loonud särtsakas Kaja Muruvee, lisades, et tööpuuduse üle ta ei kurda ja kliente jagub. “Eks ma alguses ju kartsin, et kas saan ennast nii üles töötada, et mul on tööd ja kliente, kuid see kuus aastat on näidanud, et saab hakkama küll,”rääkis varem massöörina töötanud naine, kes otsustas elus nii-öelda kannapöörde teha.

Kõige põhilisemad kliendid, kes Kaja juurde juuksuritooli tee leiavad, on mehed. “Eks see on vahest sellest, et olen kiirete käte ja taipliku mõtlemisega,”naeris Kaja. Kuid tegelikult on lisaks tugevama soo esindajatele tema juurde tee leidnud loomulikult ka kõik teised, nii lapsed, emad, vanaemad-vanaisad.

“Muidugi on ka neid, kes käivad nii minu kui ka teiste juuksurite juures ja ma ei pane seda neile pahaks,”rääkis Kaja, kinnitades, et kliendil peab olema vabadus valida. “Kui klient vahepeal leiab tee kellegi teise juurde ning paari aasta pärast jälle mind üles otsib, on mul endiselt teda väga hea meel näha,”kinnitas ta.



Töö ja hobi koos



Kaja meenutas, et ta ju mäletab hästi, milline klient ta ise oli ning ta ise armastas ka pidevalt erinevate juuksurite juures käia. “Aga ma mitte kunagi ei küsi, kus ta vahepeal käis.”Kaja on väga rahul sellega, et ta saab teha tööd, mis on ühtlasi ka hobi. Ning otsust teha oma salong ei ole ta kordagi kahetsenud. “Kui alguses arvasin, et vajan kedagi teist veel oma salongi tööle, siis nüüd leian, et tegelikult on hea, et mul on privaatsus,”kõneles naine, kes pakub juuksuriteenust 50-ruutmeetrise pinna peal.



Kaja sõnutsi ei ole tema tööaeg ainult see, mida silt uksel näitab, vajadusel, tulles klientidele vastu, teeb ta tööd ka kokkuleppel. “Kui ma linnas olen, siis ei ole mul sellist suhtumist, et ma ei saa. Pole asja, mida ei saa, alati saab, kui tahta,”kinnitab ta.



Juuksuritöö on huvitav ja loominguline, igale inimesele tuleb läheneda personaalselt ja vaadata, mis talle täpselt sobiks.

“Ma ei ole selline kergekäeliselt juuste äralõikaja, pigem jätan need alati pikemaks,”muigas ta. Ning lisas, et tema rõhutab alati kliendile, et kui midagi ei meeldi, siis tuleb seda öelda. “Kobisemise koht on töö lõpus.”



Aastaringne töö



Kaja tunneb rõõmu, et tegemist on aastaringse tööga. On küll kiiremad ja samas vaiksemad ajad. Näiteks on augustis, enne kooli, tavaliselt palju lõikusi, detsembris enne jõule ning aastavahetust ning juunis, kui on koolide lõpetamine.

“Aga tavaliselt on ka nii, et tulen hommikul tööle ja tean, et on kaks tööd, aga päeva lõpuks tuleb ikka kokku kümme.”



Aastas kolm-neli korda käib tragi ning õppimishimuline naine koolitustel. “Hoian end uute trendidega kursis – millised värvid, millised on uuemad moed. Ning alati, kui ma leian mingi uue toote, katsetan selle kõigepealt enda peal ära.“ “Ma olen ülimalt rahul,”ütles kuus aastat tagasi endale ise töökoha loonud särtsakas Kaja Muruvee, lisades, et tööpuuduse üle ta ei kurda ja kliente jagub. “Eks ma alguses ju kartsin, et kas saan ennast nii üles töötada, et mul on tööd ja kliente, kuid see kuus aastat on näidanud, et saab hakkama küll,”rääkis varem massöörina töötanud naine, kes otsustas elus nii-öelda kannapöörde teha.Kõige põhilisemad kliendid, kes Kaja juurde juuksuritooli tee leiavad, on mehed. “Eks see on vahest sellest, et olen kiirete käte ja taipliku mõtlemisega,”naeris Kaja. Kuid tegelikult on lisaks tugevama soo esindajatele tema juurde tee leidnud loomulikult ka kõik teised, nii lapsed, emad, vanaemad-vanaisad.“Muidugi on ka neid, kes käivad nii minu kui ka teiste juuksurite juures ja ma ei pane seda neile pahaks,”rääkis Kaja, kinnitades, et kliendil peab olema vabadus valida. “Kui klient vahepeal leiab tee kellegi teise juurde ning paari aasta pärast jälle mind üles otsib, on mul endiselt teda väga hea meel näha,”kinnitas ta.Kaja meenutas, et ta ju mäletab hästi, milline klient ta ise oli ning ta ise armastas ka pidevalt erinevate juuksurite juures käia. “Aga ma mitte kunagi ei küsi, kus ta vahepeal käis.”Kaja on väga rahul sellega, et ta saab teha tööd, mis on ühtlasi ka hobi. Ning otsust teha oma salong ei ole ta kordagi kahetsenud. “Kui alguses arvasin, et vajan kedagi teist veel oma salongi tööle, siis nüüd leian, et tegelikult on hea, et mul on privaatsus,”kõneles naine, kes pakub juuksuriteenust 50-ruutmeetrise pinna peal.Kaja sõnutsi ei ole tema tööaeg ainult see, mida silt uksel näitab, vajadusel, tulles klientidele vastu, teeb ta tööd ka kokkuleppel. “Kui ma linnas olen, siis ei ole mul sellist suhtumist, et ma ei saa. Pole asja, mida ei saa, alati saab, kui tahta,”kinnitab ta.Juuksuritöö on huvitav ja loominguline, igale inimesele tuleb läheneda personaalselt ja vaadata, mis talle täpselt sobiks.“Ma ei ole selline kergekäeliselt juuste äralõikaja, pigem jätan need alati pikemaks,”muigas ta. Ning lisas, et tema rõhutab alati kliendile, et kui midagi ei meeldi, siis tuleb seda öelda. “Kobisemise koht on töö lõpus.”Kaja tunneb rõõmu, et tegemist on aastaringse tööga. On küll kiiremad ja samas vaiksemad ajad. Näiteks on augustis, enne kooli, tavaliselt palju lõikusi, detsembris enne jõule ning aastavahetust ning juunis, kui on koolide lõpetamine.“Aga tavaliselt on ka nii, et tulen hommikul tööle ja tean, et on kaks tööd, aga päeva lõpuks tuleb ikka kokku kümme.”Aastas kolm-neli korda käib tragi ning õppimishimuline naine koolitustel. “Hoian end uute trendidega kursis – millised värvid, millised on uuemad moed. Ning alati, kui ma leian mingi uue toote, katsetan selle kõigepealt enda peal ära.“

Veel artikleid samast teemast »