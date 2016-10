NÄDALALÕPP

Musta Pitsi Öös on muusikat ja romantikat

Reede, 28. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet Reede, 28. oktoober 2016. Õhtu täis naiselikkust, ilu ja romantikat. Musta Pitsi Öö on jätkuvalt osalejate rohkuse poolest kasvavas trendis. FOTO: Tiina Pitk/ facebook musta pitsi öö 2105 Homme õhtul kogunevad kõik need, kes hindavad ilu ja romantikat, Orissaare kultuurimajja. Nimelt saab juba kaheksandat korda teoks glamuurne üritus – Musta Pitsi Öö.



“Üritus on igal aastal kasvanud ja kutsunud kaasa rohkelt osalejaid Orissaarest ja kaugemaltki,“ ütles üks meeleoluka õhtu korraldajatest, Maria Reimal. Kui esimestel aastatel oli külastajate arv paarikümne ringis, siis nüüd on see kasvanud juba paarisajani. Kohti on broneeritud täpselt nii palju, kui saalis ruumi ning seega ulatub inimeste arv juba ligi kahesajani.

Maria Reimal märkis, et kuna iga aastaga kasvab ka vastutus ürituse korraldamise eest, siis nõuab see päris suurt ettevalmistust. Selle aasta Musta Pitsi Öö korraldamisega alustati juba kevadel.



Evelin Ilves räägib meediakehast



Laupäeval on nagu varasemaltki õhtu üks osa traditsiooniks saanud muutumismäng. Korraldajate sõnul on kandidaate muutumismängu üsna keeruline leida, kuna kohalik inimene on pigem tagasihoidlik ning ei soovi liiga palju tähelepanu. “Õnneks oleme igal aastal leidnud kellegi, kes on nõus muutuse läbi tegema,“ rõõmustas Reimal, viidates, et igal aastal on stiilimuutuja isik jäänud kuni ürituseni üllatuseks. Nii ka sel aastal.



Muusikaga kosutavad meeli Helen Oll ja Martti Nõu ning õhtu lõpetab tuntud muusik Ott Lepland. Samuti on seekord tulemas kohale Evelin Ilves, kes räägib teemal “Minu elu koos meediakehaga: hirmus või armus“.



Õhtu jooksul saab sõna ka looduskosmeetika LUMI arendus-ja koolitusjuht Tuuliki Biene, kes kõneleb sellest, mis on õige nahahooldus, levinumad nahahooldusmüüdid ning värskemad uudised teadusmaastikult. Lühikese ülevaate enda tegemistest teevad ka Siidrimaja ja Pallopsoni Disainipood. Viimase kolme toodangut on võimalik kohapeal osta. Lisaks on kindlasti ka mõned üllatused.



Orissaare aktiivsete naiste poolt ellu kutsutud idee eesmärk on pakkuda Orissaare ja selle ümbruse inimestele kord aastas toredat võimalust veeta mõnus õhtu, mis pakuks kosutust nii kehale kui ka hingele. “Musta Pitsi Öö on kahtlemata elavdanud Orissaare sügises vaikuses tukkuvat seltsielu ja avardanud inimeste võimalust saada oma kodukohas osa põnevast ning kaasakutsuvast üritusest,“ tähendas Maria Reimal, kelle sõnul on tegemist pigem eelkõige naistele suunatud üritusega, aga muidugi on ka mehed oodatud.



Teemad, mida Musta Pitsi Ööl käsitletakse, kõnetavad rohkem naisi, sellepärast ilmselt kohaolijatest enamuse moodustabki naisosapool. Must Pits on üritusele pigem sümboolne nimi. Igal aastal toimub see oktoobrikuu viimasel laupäeval, kui toimub üleminek talveajale. “Üritus on igal aastal kasvanud ja kutsunud kaasa rohkelt osalejaid Orissaarest ja kaugemaltki,“ ütles üks meeleoluka õhtu korraldajatest, Maria Reimal. Kui esimestel aastatel oli külastajate arv paarikümne ringis, siis nüüd on see kasvanud juba paarisajani. Kohti on broneeritud täpselt nii palju, kui saalis ruumi ning seega ulatub inimeste arv juba ligi kahesajani.Maria Reimal märkis, et kuna iga aastaga kasvab ka vastutus ürituse korraldamise eest, siis nõuab see päris suurt ettevalmistust. Selle aasta Musta Pitsi Öö korraldamisega alustati juba kevadel.Laupäeval on nagu varasemaltki õhtu üks osa traditsiooniks saanud muutumismäng. Korraldajate sõnul on kandidaate muutumismängu üsna keeruline leida, kuna kohalik inimene on pigem tagasihoidlik ning ei soovi liiga palju tähelepanu. “Õnneks oleme igal aastal leidnud kellegi, kes on nõus muutuse läbi tegema,“ rõõmustas Reimal, viidates, et igal aastal on stiilimuutuja isik jäänud kuni ürituseni üllatuseks. Nii ka sel aastal.Muusikaga kosutavad meeli Helen Oll ja Martti Nõu ning õhtu lõpetab tuntud muusik Ott Lepland. Samuti on seekord tulemas kohale Evelin Ilves, kes räägib teemal “Minu elu koos meediakehaga: hirmus või armus“.Õhtu jooksul saab sõna ka looduskosmeetika LUMI arendus-ja koolitusjuht Tuuliki Biene, kes kõneleb sellest, mis on õige nahahooldus, levinumad nahahooldusmüüdid ning värskemad uudised teadusmaastikult. Lühikese ülevaate enda tegemistest teevad ka Siidrimaja ja Pallopsoni Disainipood. Viimase kolme toodangut on võimalik kohapeal osta. Lisaks on kindlasti ka mõned üllatused.Orissaare aktiivsete naiste poolt ellu kutsutud idee eesmärk on pakkuda Orissaare ja selle ümbruse inimestele kord aastas toredat võimalust veeta mõnus õhtu, mis pakuks kosutust nii kehale kui ka hingele. “Musta Pitsi Öö on kahtlemata elavdanud Orissaare sügises vaikuses tukkuvat seltsielu ja avardanud inimeste võimalust saada oma kodukohas osa põnevast ning kaasakutsuvast üritusest,“ tähendas Maria Reimal, kelle sõnul on tegemist pigem eelkõige naistele suunatud üritusega, aga muidugi on ka mehed oodatud.Teemad, mida Musta Pitsi Ööl käsitletakse, kõnetavad rohkem naisi, sellepärast ilmselt kohaolijatest enamuse moodustabki naisosapool. Must Pits on üritusele pigem sümboolne nimi. Igal aastal toimub see oktoobrikuu viimasel laupäeval, kui toimub üleminek talveajale.

Veel artikleid samast teemast »