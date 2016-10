NÄDALALÕPP

Kihelkonnale tuleb kokku mere rahvas

Reede, 28. oktoober 2016.



Autor: Ivika Laanet Reede, 28. oktoober 2016. Täna õhtul kell 20 toimub Kihelkonna rahvamajas merekultuuriaasta isetegevuslaste stiilipidu “Mere rahvas või mereäärne rahvas“.



“Peole on oodatud ennekõike meie valla isetegevuslased, kuid pidu on avalik üritus ja seega on tegelikult oodatud kõik, kes sellel külmal ja pimedal ajal pidutseda tahavad,“ ütles Kihelkonna rahvamaja juhataja Anneli Teppo-Toost (pildil). Ta lisas, et mereteemaline stiilipidu eeldab muidugi fantaasiaküllast lähenemist kostüümile, sest neil on mereteemalisele üritusele kohased vahused auhinnad. Peole ette registreerima ei pea, aga on oluline, et igaüks katab oma laua ise. Pääse peole on 3 eurot, valla isetegevuslastele tasuta. Etteasted ja mängud on õhtujuhi Ülle Rahula eestvõtmisel ning tantsuks mängib ansambel “Meremees.“



Kihelkonna rahvamajas leiab võimaluse tegutsemiseks igaüks. Nii käivad seal koos naiste rahvatantsuring Tõllu Tütred, naiste võimlemine, eakate rahvatantsuring Rukkilill, laste loovusring, loovuskool, jõutreeningud, segakoor, restaureerimine/nahkehistöö/ehtekunst ning näitering. Peagi on plaanis avada ka kangastelgedel kudumise ring.



