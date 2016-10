NÄDALALÕPP

Ott Leplandi kontsert Johan Spas

Reede, 28. oktoober 2016.



Autor: Ivika Laanet Reede, 28. oktoober 2016. Täna, 28. oktoobril leiab Johan Spa sohvabaaris Lounge 13 aset muusiku Ott Leplandi (pildil) akustiline kontsert.



“Oti vokaal on midagi, mida tasuks kuulama tulla. Nii laia hääleulatusega meeslauljaid Eestis palju ei ole,“ ütles Johan Spa turundusspetsialist Kadri Veskimeister. Ta lisas, et kuna Ott on ka ise paljude oma lugude autoriks, siis kõlavad need tema enda esituses eriti tõeselt ja mõjusalt. “Oti akustilised kontserdid on alati täismajale ja ka meie majas väga populaarseks osutunud. Kes korra on käinud teda kuulamas, see tuleb kindlasti veel,“ kinnitas Veskimeister, kelle sõnul annab kontsert ilusa elamuse ja paneb kuulajad sageli hingeliigutusest tarduma. “Oti muusika ei jäta kedagi külmaks ning sobib praegusesse hingedeaja algusesse nagu valatult.“



Ott Leplandi oodatakse kuulama hea muusika austajaid ja kõiki neid, kes otsivad võimalust mõnusalt reede õhtut sisustada ning koos sõpradega aega veeta. Kell 21 algav kontsert kestab umbes 23.30ni.



Novembrikuus Johan Spa hotellil otseselt järgmist kontserdiplaani ei ole, küll aga on Johan Spas tulemas sel aastal väga müstiline aastavahetuspidu, mille peaesinejaks on Meisterjaan. Tulevikuplaanidest rääkides andis Johan Spa teada, et peagi on ka saarlastel võimalik osa saada mandril väga suurt populaarsust kogunud Tao Keskuse meditatsiooni-ja joogakursustest ning äärmiselt huvitavatest loengutest. Täpsem info tuleb peagi Johan Spa kodulehele.

