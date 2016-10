NÄDALALÕPP

Osaluskohvik kutsub noori

Reede, 28. oktoober 2016.



Neljapäeval, 3. novembril seab Kärdla pubis Wabrik end sisse noorte osaluskohvik.



Osaluskohvikuid korraldab Hiiumaa noortekogu Ankur ja sinna oodatakse noori, kes tahavad kaasa rääkida ühiskonnas aktuaalsetel teemadel, avaldada enda arvamust ja välja pakkuda võimalusi või lahendusi ümberringi toimuva parandamiseks.



“Kui arvad, et ei oska kuidagi kaasa rääkida ja arutleda, tule ikka kohale! Kaotada pole midagi, võita seevastu palju ning kõrva taha panna saad nii mõndagi!” kutsub Maria Valk, kes mullu oli ise ka korraldajate tiimis. Noori juhendavad, räägivad kaasa, jagavad omi mõtteid ja suunavad oma ala hästi tundvad inimesed.

Maria rääkis, et mulluses kohvikus oli osalejaid 71, kõik jäid rahule ja arutelulaudades oli piisavalt kaasarääkijaid. Eriti popp oli teemalaud “Haridussüsteem kastist välja”. Teemalauas “Kui kardad vihast lõhki minna, ära sauna mine” räägiti Kõrgessaare ja Kärdla valla liitumisest ja sellest, kuidas ühinemislubadused ei vastanud tõele. Tol hetkel oli väga värske ka pagulaste teema ja seegi haaras noori.



Videot, kus Maria Valk kutsub sind ja kõiki sinu sõpru, tuttavaid, klassikaaslasi ja õdesid-vendi 2016. aasta osaluskohvikule, näeb You Tube´s aadressil https://www.youtube.com/watch?v=mnI9pJPAjk8

Selleks, et osaluskohvikus ootaks igaühte istekoht ja soe lõuna, tuleb registreeruda aadressil https://goo.gl/KvgzuM

