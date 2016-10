NÄDALALÕPP

Muusik Alen Veziko: “Mulle saarel meeldib!”

Reede, 28. oktoober 2016.



Homme, laupäeval, 29. oktoobril kell 18 annab restoranis Castello soolokontserdi Eesti tuntud laulja ja laululooja Alen Veziko (pildil).



“Kui keegi küsib, milliseid lugusid sa mängid, siis see selgub kohapeal,“ ütles Alen Veziko Nädalalõpulehele, viidates samas muiates, et kõik kohustuslikud laulud saavad lauldud. Kontserdil “Sinu poole teel“ kõlavad juba varem teada tuntud laulud, kuid tutvustatakse ka uut muusikat.



Mõned laulud saavad endale uue näo ja värvi, teatud lugude puhul jääb kuulajale äratundmisrõõm. Kuna Alen mängib laval nii klaverit kui ka kitarri, on kuulajal võimalik tajuda erinevaid kõlavärve ja kogeda emotsioone, mida kutsub esile ülimalt jõuline klaveri- ja vokaalmuusika ning peaaegu vaikusesse sumbuv kitarriheli.



“Sinu poole teel“ on kontserdile sobiv pealkiri, kuna soolokontserdiga astub laulja sammu publikule lähemale, olles piltlikult öeldes laval alasti, kaotades distantsi ja piirid, mida tekitab tavapärane suurema koosseisuga laval esinemine. Seega tähendab soolokontsert vahetumat kontakti esineja ja kuulaja vahel.



Muusik märkis, et soolokontserdi eelis on see, et ei pea nii rangelt kavas kinni olema. Saab rohkem improviseerida ja ka juttu vesta.



Aeg liigub aeglasemalt



Saaremaal käib Veziko enda sõnul esinemas nii neli-viis korda aastas. Viimasel ajal on kutseid rohkem, aga keeruline leida sobivaid aegu. Viimati esines ta Saaremaal augustis ühele sõpruskonnale ja seekordne esinemine on tegelikult jätk toimunud üritusele. “Mulle saarel meeldib. Aeg liigub aeglasemalt ja inimesed on kuidagi rahulolevamad. Vähemalt nii mulle tundub,“ tähendas ta.

Küsimusele, mis on muusiku ameti juures kõige keerulisem, vastas Alen, et kõige raskem on olla eemal oma lapsest. Teisele kohale paigutaks ta autosõidu ja ootamise.



“Artisti elus on väga palju ootamist ja niisama istumist, passimist. Ent kõige rohkem valmistab rõõmu, kui inimesed laulavad minu kirjutatud laule. See on mulle oluline.“



Lugu sünnib tihti hetkest



Ise kirjutab Alen viisi ja sõnad koos. “See tähendab, et lugu sünnib hetkest. Kohati on mul tunne, et minul pole selle kõigega suurt pistmist. Lood tulevad kusagilt mujalt ja ma olen lihtsalt vahendaja,“ kirjeldas ta. Näiteks ärkab ta vahel keset ööd üles ja kiirustab teise tuppa, et mingit viisijuppi lindistada. Inspiratsiooni pakub lauljale ümbritsev elu ja isiklikud kogemused. “See pole tegelikult nii, et kunstnik peab tohutult kannatama,“ kinnitas Veziko, kes kirjutab laulutekste ainult positiivses meeleolus.



Tema enda jaoks on seniajani parim lugu “Klaasist maja“. Viimase albumi pealt on vaieldamatu lemmik “Sellel ööl“. “Tegelikult võin öelda, et selles hetkes ja ajas on parim lugu see, mida ma parajasti laval esitan.“



