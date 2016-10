NÄDALALÕPP

Piip ja Tuut trikitavad koos Kuressaare linnateatris

Reede, 28. oktoober 2016.



Autor: NL Reede, 28. oktoober 2016. Teisipäeval 1. novembril kell 11 ja kell 13 annavad Kuressaare Linnateatris lustaka kogupereetenduse tuntud klounipaar Piip ja Tuut.



See on klounipaari Piip ja Tuut esimene lavastus, mis on valminud aastate jooksul publiku ees ja publikuga koos improviseerides. Paljud on seda etendust näinud ja paljud mitte, kuid iga kord on see etendus justkui uus, sest vaatajad on uued ja ilm teine kui viimati. Seepärast tullakse seda etendust ikka ja jälle vaatama, sest hea on naerda teiste üle ja tervislik enda üle.



Etenduses kehastavad Piip ja Tuut kahte koristajat, kel on palutud pärast kontserti saal ära koristada. Sedakorda tulevad nad juba varakult kohale, et ka ise algavast kontserdist osa saada. Aga juhuslikult satuvad lavale, otse sadade pealtvaatajate silme ette ning ei saa sealt enne tulema, kui kõik trikid on ette näidatud.

Etenduses näeb tasakaalutrikke ja akrobaatikat, viguriga laule ja ehedaid klounitempe.



Sama päeva õhtul kell 19 saab aga näha klounide Piip ja Tuut püstijalakomöödiat „Loomad.“ See on uus pere stand-up, kus kõlavad ennemuistsed lood, mis on nii tänapäevased, et te ei usu oma kõrvu. See on jätk eelmise suve hittlavastusele „Elu õied“, mis lõppes pöörase Karulooga. Piip ja Tuut kehastuvad loomadeks, kes peegeldavad meie inimloomust. Vaataja võib mõneski loomas ära tunda oma naabri või lapse õpetaja, oma abikaasa või sootuks iseenda. See on kiire moondumismäng, kus laval on rohkem loomi kui näitlejaid.

