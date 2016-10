NÄDALALÕPP

Hele ja soe november

Reede, 28. oktoober 2016.



Autor: Harda Roosna Reede, 28. oktoober 2016. Reedel jõuab Kärdlasse Nelja Nurga galeriisse Eesti disaini maja disaininäitus “November. Hele ja soe”.



Galerist ja klaasikunstnik Kalli Sein, kellelt näituseidee pärit, ütles, et tema teada Hiiumaal varem disaininäitust pole olnud. Kuna ta ise on kaks aastat disaini õppinud ja disainerite seltskonnaga tuttav, leidis ta, et võiks ju sellise näituse siia tuua.



“Hiiumaal on väga palju käsitöölisi, kelle oskused on väga heal tasemel. Leidsin, et neile võiks huvi pakkuda, mida teevad disainerid mujal Eestis,” selgitas Sein. Samuti on näitusele ja selle avamisele oodatud ettevõtjad ning koolide käsitöö- ja tööõpetuse õpetajad koos õpilastega.



“Igal näitusel esindatud tootel on oma lugu ning sellest, kes, mis ja kuidas, räägib avamisel Eesti kunstiakadeemia tootedisaini osakonna juhtaja Aivar Habakukk,” teatas Sein.



Näituse avamine on reedel, 4. novembril, kestab kella 17–19ni.

Näitus on koostatud valikuid tehes – peamine rõhk on naturaalsete materjalide leidlikul ja meisterlikul kasutamisel, emotsionaalse laenguga toodetel, uudsetel lahendustel, keskkonnateadlikul disainil, taas- ja uuskasutusel.

Näitus avatakse koostöös Eesti disaini majaga Eesti kaasaegse disaini näituse oma ala parematelt tegijatelt. Esindatud on üle 20 disaineri tööd eri valdkondadest – puitmööbel ja -aksessuaarid, valgustid, graafiline disain nagu trükised ja CD-d, sisustustekstiil, kotid, sallid. Leidub keraamikat, klaasi, lemmikloomatarbeid, ehteid ja muudki.



Paljusid tooteid on võimalik soetada või tellida.

