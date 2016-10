NÄDALALÕPP

Üleriigilised raamatukogupäevad “Kohtume raamatukogus!”

Reede, 28. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Tänavu toimuvad Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu eestvedamisel üleriigilised raamatukogupäevad “Kohtume raamatukogus“ juba 26. korda, traditsiooniliselt ikka 20–30. oktoobrini. Käesolevad raamatukogupäevad avati 20. oktoobril Eesti Rahva Muuseumi uues hoones.



“Raamatukogupäevade eesmärk on avada raamatukogude uksed tavapärasest veelgi enam ning näidata nüüdisaegse raamatukogu rikkusi ja mitmekülgseid võimalusi, “ütles Saare maakonna keskraamatukogu pearaamatukoguhoidja Maire Rauk. Ta lisas, et see on ka võimalus kutsuda praegusi ja tulevasi lugejaid sisse astuma raamatukogudesse, et laenata mõni huvipakkuv raamat, osaleda õpitubades ja koolitustel või kohtuda põnevate inimestega.



Küsimusele, kas üleriigilistel raamatukogupäevadel külastatakse raamatukogusid rohkem kui tavaliselt, vastas Maire Rauk, et päris täpselt on seda raske öelda, kuna sellekohast statistikat ei ole nende raamatukogus tehtud. “Aga kuna praegu on koolivaheaeg ning toimuvad mitmed ettevõtmised ja meisterdamistunnid lastele, siis tundub, et külastajaid liigub küll majas rohkem,“ tähendas ta.



Saare maakonnas Keskraamatukogus on 1.01.2016 –25.10.2016 seisuga registreeritud lugejaid 5413, kellest 18 % on lapsed. Raamatukogustatistikas loetakse lasteks kuni 16-aastased (kaasa arvatud) lugejad.

Maire Rauga sõnutsi on kõige aktiivsemad raamatute kojulaenutajad vanuses 45 aastat ning kõige enam loetakse ilukirjandust, kuid populaarsed on ka psühholoogia-, ajaloo-, geograafia-, kunsti- ja käsitööalased raamatud.



Tore punkt koolivaheajale



Saare maakonna Keskraamatukogu lasteosakonna juhataja Liilia Kõivu sõnul külastavad lasteosakonda esinejad väljastpoolt Kuressaaret umbes neli korda aastas. Viimati kohtuti 18. oktoobril uudisteankru ja kirjaniku Kadri Hinrikusega.

Sel laupäeval on kõik oodatud kohtumisele kirjaniku Epp Petronega. Valiku, kes kutsutakse esinema, teeb Liilia ise. Kas siis populaarsuse või uudsuse põhjal või kui just keegi on nõus ise tulema, sest tegemist on ju ikka meretaguse asjaga. “Epp tuleb koos lastega ning tal on palju ja kõigest rääkida,“ märkis Liilia, viidates, et on koolivaheaja lõpp ning selline kohtumine oleks tore punkt vaheajale.



Kohtumine lasteosakonna II korruse lugemissaalis, kuhu kõik huvilised on oodatud, algab laupäeval, 29. oktoobril kell 11.



Mitmed üritused maal



Lisaks erinevatele üritustele linnas toimuvad mitmesugused põnevad kohtumised ka maaraamatukogudes.



Taritu raamatukogus oli teisipäeval üritus, mis kandis nime “Meri meid ühendab”. Räägiti Saaremaa paadipõgenikest 1944. aastal. Väljas oli teemakohane raamatunäitus. Ajalooõpetaja ja Salava seltsi eestvedaja Urve Vakker rääkis põgenemisest ning Gotlandi saare fotograaf Gunnar Fardelin sellest, kuidas Rootsi pool põgenikke vastu võttis. Memme-taadi lauluklubi eestvedamisel lauldi lõpetuseks mereteemalisi laule. Laimjala raamatukogus toimus neljapäeval õpilastele mereteemaline infootsinguvõistlus “Leia õige vastus“. Leisi raamatukogus lauldi kolmapäeval mereteemalisi laule koos pillimees Vello Medriga, Metskülas oli neljapäeval külas turismikorraldaja ja Saaremaa Merekultuuri Seltsi liige Lii Muru ning Orissaares toimus mereteemaline meisterdamishommik lastele.



Täna kell 13 tutvustab Torgu raamatukogus Salme vallas elav Saaremaa menukirjanik Adena Sepp lugejatele oma uut raamatut “Jahikire varjud“. Autor: Ivika Laanet Reede, 28. oktoober 2016.“Raamatukogupäevade eesmärk on avada raamatukogude uksed tavapärasest veelgi enam ning näidata nüüdisaegse raamatukogu rikkusi ja mitmekülgseid võimalusi, “ütles Saare maakonna keskraamatukogu pearaamatukoguhoidja Maire Rauk. Ta lisas, et see on ka võimalus kutsuda praegusi ja tulevasi lugejaid sisse astuma raamatukogudesse, et laenata mõni huvipakkuv raamat, osaleda õpitubades ja koolitustel või kohtuda põnevate inimestega.Küsimusele, kas üleriigilistel raamatukogupäevadel külastatakse raamatukogusid rohkem kui tavaliselt, vastas Maire Rauk, et päris täpselt on seda raske öelda, kuna sellekohast statistikat ei ole nende raamatukogus tehtud. “Aga kuna praegu on koolivaheaeg ning toimuvad mitmed ettevõtmised ja meisterdamistunnid lastele, siis tundub, et külastajaid liigub küll majas rohkem,“ tähendas ta.Saare maakonnas Keskraamatukogus on 1.01.2016 –25.10.2016 seisuga registreeritud lugejaid 5413, kellest 18 % on lapsed. Raamatukogustatistikas loetakse lasteks kuni 16-aastased (kaasa arvatud) lugejad.Maire Rauga sõnutsi on kõige aktiivsemad raamatute kojulaenutajad vanuses 45 aastat ning kõige enam loetakse ilukirjandust, kuid populaarsed on ka psühholoogia-, ajaloo-, geograafia-, kunsti- ja käsitööalased raamatud.Saare maakonna Keskraamatukogu lasteosakonna juhataja Liilia Kõivu sõnul külastavad lasteosakonda esinejad väljastpoolt Kuressaaret umbes neli korda aastas. Viimati kohtuti 18. oktoobril uudisteankru ja kirjaniku Kadri Hinrikusega.Sel laupäeval on kõik oodatud kohtumisele kirjaniku Epp Petronega. Valiku, kes kutsutakse esinema, teeb Liilia ise. Kas siis populaarsuse või uudsuse põhjal või kui just keegi on nõus ise tulema, sest tegemist on ju ikka meretaguse asjaga. “Epp tuleb koos lastega ning tal on palju ja kõigest rääkida,“ märkis Liilia, viidates, et on koolivaheaja lõpp ning selline kohtumine oleks tore punkt vaheajale.Kohtumine lasteosakonna II korruse lugemissaalis, kuhu kõik huvilised on oodatud, algab laupäeval, 29. oktoobril kell 11.Lisaks erinevatele üritustele linnas toimuvad mitmesugused põnevad kohtumised ka maaraamatukogudes.Taritu raamatukogus oli teisipäeval üritus, mis kandis nime “Meri meid ühendab”. Räägiti Saaremaa paadipõgenikest 1944. aastal. Väljas oli teemakohane raamatunäitus. Ajalooõpetaja ja Salava seltsi eestvedaja Urve Vakker rääkis põgenemisest ning Gotlandi saare fotograaf Gunnar Fardelin sellest, kuidas Rootsi pool põgenikke vastu võttis. Memme-taadi lauluklubi eestvedamisel lauldi lõpetuseks mereteemalisi laule. Laimjala raamatukogus toimus neljapäeval õpilastele mereteemaline infootsinguvõistlus “Leia õige vastus“. Leisi raamatukogus lauldi kolmapäeval mereteemalisi laule koos pillimees Vello Medriga, Metskülas oli neljapäeval külas turismikorraldaja ja Saaremaa Merekultuuri Seltsi liige Lii Muru ning Orissaares toimus mereteemaline meisterdamishommik lastele.Täna kell 13 tutvustab Torgu raamatukogus Salme vallas elav Saaremaa menukirjanik Adena Sepp lugejatele oma uut raamatut “Jahikire varjud“.

Veel artikleid samast teemast »