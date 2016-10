NÄDALALÕPP

Pimekohtingule... raamatuga

Reede, 28. oktoober 2016.



20.–30. oktoobrini kestavad üleeestilised raamatukogupäevad, mille eesmärgiks tõmmata raamatukogudele tähelepanu. Sellel ajal toimub nendes erinevaid ettevõtmisi: kohtumised, töötoad, ettelugemised, perepäevad ja muudki.



Selleks, et lugemisvara valik veidi põnevam oleks, korraldasime lugejatele n-ö pimekohtingu raamatuga – laenutada sai kinnises pakis raamatu, et alles kodus avastada, mis selle sees on. Väikesed kleepsud pakil andsid lugejale abistava vihje, et valik päris viltu ei läheks. Pimekohting kestab raamatukogupäevade lõpuni või seni kuni pakke jätkub.



Ootamatuid ja rõõmsaid kohtumisi tuleb nende päevade jooksul raamatukogus veelgi ette. Nii võis esmaspäeval juhtuda, et laenutusletis teenindas teid Hiiu vallavanem Reili Rand või kultuurivaldkonna juht Tiia Liibert.



Üheks peamiseks sihtgrupiks, millele raamatukogud oma tegevuse suunavad, on lapsed. Igal aastal toimub üle-eestiline neljandate klasside parimate ettelugejate võistlus. Selleks, et maakond oleks esindatud, toimus Hiiumaa eelvoor, kus osales 14 neljanda klassi last. Parimaks ettelugejaks valis kolmeliikmeline žürii Suuremõisa lasteaed-põhikooli õpilase Bert Omanni. 22. oktoobril Tallinnas toimunud lõppvõistlusel Bert küll esikolmikusse ei mahtunud, kuid esindas Hiiumaad väärikalt ja on nüüd kindlasti uue kogemuse võrra rikkam.



Raamatukogupäevade ja laste lugemisega seoses on hea välja tuua autorid, kelle raamatuid lapsed meie raamatukogus hea meelega loevad. Nendeks on Aino Pervik, Ilmar Tomusk ja Mika Keränen, ka Astrid Lindgren on läbi aegade populaarne. Lastele meeldivad ka Martin Widmarki LasseMaia detektiivibüroo sarja krimkad ja Jeff Kinney “Ühe äpardi päevikud”.



Täiskasvanud lugejate TOPis on Margit Kilumetsa “Jaak Joala”, D. Lagercrantzi “See, mis ei tapa“, Justin Petrone “Minu Eesti 3. Mis juhtus?” ja Erik Tohvri “Hingevõlg”. Hiiumaa enda autori Helju Petsi viimane, 2015. aastal ilmunud romaan “Meelespead” on selgi aastal palju lugejaid leidnud, järgnedes kohe eelpoolnimetatutele.



Kristel Pärnsalu

Hiiu valla raamatukogu

