Mootorrattasõit viis mehed heategevuseni

Reede, 28. oktoober 2016.



Kümmekond aastat tagasi otsustasid Hiiumaa mootorrattahuvilised organiseeruma hakata ja mõne aja pärast sündiski motoklubi Insula Deserta. Klubi risti-emaks oli Ruth Engso.



Mõned aastad tagasi moodustati paremaks sisuliseks toimetamiseks ka mittetulundusühing, millega liitus paarkümmend inimest. Aastakümne jooksul on klubil kujunenud traditsioonilised üritused ja tegevused, et mootorrattal sõites Eestimaa lühikesest suvest viimast võtta.



Nii juhatavad klubilaste hooaja sisse Heltermaa sadamamuulil seisva pronksist naisekuju “Tuules” pesemine ja motohooaja avamine Pärnus. Jaanipäeva paiku on Hiiumaa motopäevad, mil mandrilt saabuvad külalised võetakse vastu Heltermaa sadamas ning motokolonn liigub ümber saare, Kärdlas toimuvad erinevad sündmused, muuhulgas kontsert ja mootorrataste esitlused. Eelmise aasta jõulude ajal aga sõitsid klubiliikmetel ringi jõuluvanakostüümides ja jagasid rahvale kommi.



Kahel viimasel aastal on oma kohvikuga väljas oldud Kärdla kohvikutepäeval. Rahvast köitis motokohvik kapsasupi ja tünnikaljaga ja külgkorvi-mototakso. Kohvikus kogutud raha läheb osaliselt heategevuseks.

Üle hulga aastate toimub Hiiumaal taas Nurste motokross, mille korraldamisele ka motoklubi kaasa aitab.



Järjepidevus ja suhted on olulised



Igal aastal osalevad saare motomehed Pärnus hooaja lõpetamisel, kuhu tulevad kokku sõitjad kogu Eestist – tänavu oli seal üle 3000 ratturi. Kuna hiidlaste liikumine sõltub praamigraafikutest, jõutakse enamasti kohale esimeste hulgas ja kogunevas motomeeste kolonnis saab sõita üsna eesotsas.



Olulised on suhted teiste motoklubidega. Hiiumaa klubi “vanem vend” on saarlaste ÖselMC. Selle klubi korraldatav suvine Mototoober kutsub üle Soela väina ka naabersaare tsiklimehi.

Samuti pööratakse tähelepanu järelkasvule ja kokkutulekutel käiakse tihti mitme põlvkonnaga koos. Algajaid toetatakse, sõidukoolitust peetakse klubis tähtsaks, sest mootorratturina ei ole küsimus mitte selles, kas kukud, vaid millal ja kuidas kukud ning kuidas kukkumisega hakkama saad nii, et kõige vähem kahju sünniks endale ja rattale.



Praegu kulub klubilastel palju aega Kärdlas Lubjaahju tänaval asuva uue klubimaja korrastamisele, kuid oluline roll on ka heategevusel. Nii käiakse regulaarselt külas Haapsalu erivajadustega laste koolis ja nemad juba oskavad Hiiumaa motomehi oodata. Abiks on käidud ka Tohvri kaitserajatiste puhastamisel ja värvitud Kärdla pritsumaja.



Jõgeval kunagi sääreväristajasõiduga alustanud, seejärel motokrossi proovinud ja viimaks kaherattalisse mootoriga sõidukisse kui väärt hobitegevusse kiindunud klubi president Aivo Kriiska ütleb, et parim aeg tsiklisõidu nautimiseks on kas tärkav kevad või kolletav sügis – kesksuvi on tüütult palav. Ja lisab, et mootorratturite karuse välimuse taga peidab end soe süda.



Vingeim motomees on vallavanem



Oma Aprilia mootorrattal on Kriiska mõne aastaga läbi sõitnud 20 000 kilomeetrit. “See on hea ratas ja temaga tegelemine ning rattasõit on meeldivaks lõõgastuseks,” ütleb Kriiska, kes suvel kui ilm lubab, sõidab rattaga ka mandril toimuvatele töökoosolekutele.



Hiiumaa kõige vingemaks motomeheks nimetab ta Pühalepa vallavanemat Ants Oravat, kes teinud oma mootorrattal reise nii Nordkapist Türki, kui ümber Baikali Mongooliasse. Selliseid rännumehi pole terve Eestigi peale kuigi palju...

Hiiumaa motoklubil Insula Deserta on ka oma kodulehekülg, kus kirjas ülevaade nii tehtust, plaanitavast, kui ka asjalikke nõuandeid nendele, kes plaanivad mootorrattaga Hiiumaale tulla www.insuladeserta.ee



