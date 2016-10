NÄDALALÕPP

Siiras ja vahetu Jaan Pehk Veskis

Reede, 21. oktoober 2016.



Autor: NL Reede, 21. oktoober 2016. Foto: erakogu Kõik, keda lummab Orelipoisi ehk Jaan Pehki siirus ja vahetus nii muusikalises kui sõnalises plaanis, võivad täna õhtul sammud seada Saaremaa Veskisse. Orelipoiss on kohal ja kostitab kuulajaid krutskeid täis lugudega.



Muidu väga kurva, isegi sünge loo naljaks muutmine on tõsine asi ja Jaan Pehk näib seda kunsti valdavat. Sama hästi kui pikkade lugulaulude ettekandmist, mida oskab nii hingestatult teha, et kuulaja ei tee märkamagi neis sisalduvat puhast roppust.



Orelipoiss ehk Jaan Pehk on kui tuntud kirja-, laulu- ja naljamees, mängib kitarri ja näitleb. Ta on mitmekülgne mees.



