NÄDALALÕPP

Näitus Monotüübi kuningast

Reede, 21. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: NL Reede, 21. oktoober 2016. Foto: erakogu Käina koolis avatakse vaid nädalaks põnev näitus teeneka spordimehe Vello Jürjo 80 aasta juubelisünnipäeva tähistamiseks. Näituse ajaks seatakse koolimaja ette Jürjole palju võite toonud ja tema enda kätega ehitatud Monotüüp-XV jääpurjekas. Kooli fuajees esitletakse vanameistri medaleid-karikaid ja võimlas, kus näitus jätkub, on vaatamiseks seatud väiksemaid jääpurjekaid.



Juubelinäituse pidulik avamine, millest võtab osa ka vanameister ise, algab laupäeval, 22. oktoobril kell 13.



Hiiumaal ei ole teist sportlast, kellel oleks ette näidata neli Euroopa, üks NSV Liidu ja 13 Eesti meistri tiitlit, lugematu arv hõbe- ja pronksmedaleid ning karikaid. Vello Jürjo sportlasetee algas 1952. aastal ning veel mullu jäi vanameister Eesti meistrivõistlustel Monotüüp XV klassis kõige napimalt teiseks.



75-aastasena pälvis ta Hiiumaa aasta parima mees- ja meesveteransportlase tiitli. Tunnustus tuli 2011. aastal Rootsis Östra Ringsjöni järvel peetud jääpurjetamise kahemeheklassi Monotüüp XV Euroopa meistrivõistluste võidu eest, mis saavutati koos soodimees Andres Lauluga. 73-aastasena said Jürjo-Laul Hiiumaa parima täiskasvanute võistkonna tiitli.



Järvamaalt pärit Vello Jürjo sünnipäev on 25. oktoobril. Pensioniajast peale elab ta Käinas, oma abikaasa Urve Jürjo lapsepõlvekodus. Muuseas, ka Urve Jürjol on medaleid-karikaid ette näidata – 60-ndail oli ta edukas Draakon-klassi jääpurjetaja.



Kahemehejääpurjekas Monotüüp-XV on konstrueeritud 1932. aastal Eestis Erik von Holsti poolt. Jääpurjeka purjepindala on 15 m2 ja pikkus 7,5 m, maksimumkiirus on 130–150 km/h.

Näitus Käina koolimajas jääb avatuks 21.–26. oktoobrini iga päev kella 12–16. Juubelinäituse pidulik avamine, millest võtab osa ka vanameister ise, algab laupäeval, 22. oktoobril kell 13.Hiiumaal ei ole teist sportlast, kellel oleks ette näidata neli Euroopa, üks NSV Liidu ja 13 Eesti meistri tiitlit, lugematu arv hõbe- ja pronksmedaleid ning karikaid. Vello Jürjo sportlasetee algas 1952. aastal ning veel mullu jäi vanameister Eesti meistrivõistlustel Monotüüp XV klassis kõige napimalt teiseks.75-aastasena pälvis ta Hiiumaa aasta parima mees- ja meesveteransportlase tiitli. Tunnustus tuli 2011. aastal Rootsis Östra Ringsjöni järvel peetud jääpurjetamise kahemeheklassi Monotüüp XV Euroopa meistrivõistluste võidu eest, mis saavutati koos soodimees Andres Lauluga. 73-aastasena said Jürjo-Laul Hiiumaa parima täiskasvanute võistkonna tiitli.Järvamaalt pärit Vello Jürjo sünnipäev on 25. oktoobril. Pensioniajast peale elab ta Käinas, oma abikaasa Urve Jürjo lapsepõlvekodus. Muuseas, ka Urve Jürjol on medaleid-karikaid ette näidata – 60-ndail oli ta edukas Draakon-klassi jääpurjetaja.Kahemehejääpurjekas Monotüüp-XV on konstrueeritud 1932. aastal Eestis Erik von Holsti poolt. Jääpurjeka purjepindala on 15 m2 ja pikkus 7,5 m, maksimumkiirus on 130–150 km/h.Näitus Käina koolimajas jääb avatuks 21.–26. oktoobrini iga päev kella 12–16.

Veel artikleid samast teemast »