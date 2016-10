NÄDALALÕPP

Käes on helkuri- ja kreemiaeg!

Reede, 21. oktoober 2016.



Autor: NL Reede, 21. oktoober 2016. Helkiv ehe teeb kandja nähtavaks ja võib isegi ta elu päästa. FOTOD: Triinu Haller Sellest nädalast on Hiiumaa Selveris asuvas Moe Muusa kaupluses müügil ehtesari HELK. Kaupluse perenaine Liisi Kummer-Leman ütles, et helkiv ehe teeb lisaks kandja kaunistamisele ka pimedas nähtavaks. Ehteid on väga mitmesuguse kujuga: hiigelsuur kärbes, suitsupääsuke, öökull, hirv, merihobu, buldog jms. Need on tehtud nõuetele vastavast helkurmaterjalist, kuid ei asenda rippuvat helkurit, olles pigem helkuri abilised.



Ehted loonud disainer Joanna Elias soovitab HELK ehet kanda kas varrukal või jope/mantli allosas ehk piirkonnas, kus peaks asuma ka rippuv helkur. Seal on selle efektiivsus kõige suurem. Kinnituseks on ehtel taga prossi haakkinnis.

Lisaks helkurehetele tuli Moe Muusasse äsja müügile täiesti uus ja, pange tähele, siinsamas Kärdlas vabaduse tänaval Moe Muusa Disainivabrikus valmiv ökokosmeetika sari. Sarja Ecofreak looja Monika Kallas kolis Hiiumaale ja nüüd on Heli Hahndorfi kõrval saarel veel üks looduskosmeetika tootja. Tõsi küll, OÜ Ecofreak Cosmetics ja OÜ Tahe tootekategooriad seni ei kattu. Kui Hahndorf toodab seepe, ihuhõõrujaid ja mokamäärdeid, siis Ecofreak esialgu viit sorti kreeme: kaks varianti näole, kaks kehale ja üks kätele. Taimeekstraktid, mida kreemidesse lisatakse, on nii tavapärased, kummel, saialill, kui uudsed: chiaseemneõli ja neemiõli.



Müügile jõudsid ka Hiiu Gourmet tooted, kohalikust toorainest maitsesoolad, siirupid jms, mida Hiiumaa Selver ei paku. Liisi Kummer-Leman ütles, et ta on huvitatud muudestki hiiumaistest toodetest. Ta vabandas, et on küll pisut valiv, kuid pakkuda võiks igal juhul.



Müügil on ka Moe Muusa enda tooted: rõivakollektsioon New Vintage, aksessuaarid, pajakindad ja uueks disainitud vana mööbel. Aga näiteks ka Hiiumaa maheveisenahast tehtud sangadega riidest kotid, mis ehteks iga rõiva juurde.



