NÄDALALÕPP

Lugemisega on nagu einega – iga päev tuleb seda süüa

Reede, 21. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ene Kallas Reede, 21. oktoober 2016. Kadri Hinrikus näitas väikestele lugejatele oma raamatuid, rääkis oma lemmikraamatutest ja vastas arvukatele küsimustele. FOTO: Ene Kallas Ettelugemisnädala raames rääkis Kuressaare kolmandatele ja neljandatele klassidele uudisteankruna ja lastekirjanikuna tuntud Kadri Hinrikus sellest, mida ta kirjutab, millest kirjutab ja miks.



Kuna kirjanikuks olemise üks tähtsamaid, kui mitte kõige tähtsam tegevus on kirjutamise kõrval lugemine, siis rääkis ta ka sellest, millised raamatud on talle olulised.



Lemmikraamatuteks nimetas ta Lindgreni “Bullerby lapsi“ ja Kalle Blomkvisti lugusid. Aga rääkis ta ka sellistest, mida tänapäeval enam nii väga ei teatagi. Oma esimesest lemmikraamatust. See trükis ilmus siis, kui Kadri oli kaheaastane. “See on kapsaks loetud väike vihik ja siin on sees väikesed luuletused, teisisõnu, tegu on valimikuga saksa lastelauludest. Raamat ise on “Himplike ja Pimplike“. Ta luges ette meeleoluka loo, kus selgub, et kui hiid neelab hiire, tuleb järele neelata ka kõuts. “Sellised lõbusad lood meeldisid mulle siis, kui ma olin kolme-neljaaastane,“ sõnas ta.



Kui ta väike oli, oli neil peres üks traditsioon, ilmselt mitte liiga haruldane – õhtuti ja vahel ka köögilaua taga loeti tihti ette raamatuid. “Mulle ja mu vennale väga meeldis, kui meile ette loeti,“ sõnas ta. Isegi siis meeldis, kui nad ise juba raamatuid oskasid lugeda.



Nii luges ta lastele ette raamatust “Taaniel Teine“ vahva seiga. Muuseas, sellele raamatule on omistatud Valge Varese tunnustus, mis lubas selle trükise sisse kanda nimekirja, kus on maailma silmapaistvamad lasteraamatud. Seik jutustas sellest, kuidas lapsed etendasid näitelugu maailma loomisest.



Koostöö kunstnikuga



Hinrikus rääkis ka sellest, kui tähtis on leida lasteraamatu jaoks hea kunstnik ning teha temaga koostööd. “Vahel on nii, et mõni raamat kohe nõuab värvilisi pilte, mõni mustvalgeid,“ selgitas ta lastele. “Kogu töö raamatuga näeb välja niimoodi, et kui kirjanik on loo valmis kirjutanud, saadab ta käsikirja kirjastajale, kes vastutab selle eest, et raamat saaks ühel hetkel valmis ja jõuaks ka poodidesse.“ Kunstnik valitakse välja koostöös kirjastajaga. Niisamuti on kirjastaja töö leida keeletoimetaja, kes hoolitseb selle eest, et tekstides ei oleks kirjavigu. “Ja nii ongi, et kui olen oma töö üle andnud, siis jään põnevusega ootama pilte, mida kunstnik välja pakub.“



“Minu viimane raamat, “Sandra 12 kuud“, on mõeldud küll natuke väiksematele kui teile, aga ma ikkagi loen ka siit ette,“ sõnas ta publikut vaadates. See raamat jutustab väikesest tüdrukust, kelle lemmikmänguasjaks on roosa põrsas nimega Plööve. Sandra ja ta vend Sten mängivad veega pritsimist. Niimoodi, et märjaks saavad kõik asjad. Ja kõik on rahul. Kuni suur vend võtab Plööve sihikule. Nuttu ja hala on palju, aga ema kuivatab tüdruku pisarad ja lohutab Steni. Ning kõik saab lõpuks kuivaks. Selle põrsaloo kirjutas Hinrikus esimesena ning õieti sellest hakkaski raamat hargnema. “Nii et kui ma pisikesena sain aru, et mulle meeldis raamatuid lugeda, siis nüüd ma sain aru, et mulle meeldib neid ka kirjutada. Ja mõlemat on väga tore teha,“ sõnas ta. “Ma arvan, et lugemisega on nagu söömisega, seda tuleb teha üsna regulaarselt, muidu jääb miski kängu.“



Pärast seda, kui kirjanik oli noortelt lugejatelt uurinud, mis neile meeldib, algas küsimuste voor. Ja küsimusi sai palju.



Soov olla ajakirjanik



Alates sellest, mitu aastat on Hinrikus kirjutanud kuni selleni välja, kus oli ta kodutänav. Sellega on aga omaette lugu. Nimelt ostis kirjanik hiljaaegu tagasi korteri, kus ta sündis. Sest elu oli viinud ta teistesse kohtadesse elama. Aga nüüd on ta kodus tagasi.



Küsimusele, kas Hinrikus ka noorena tahtis saada kirjanikuks, vastas ta, et niimoodi ei osanud ta mõelda. Küll aga oli ta mõelnud, et huvitav oleks olla ajakirjanik. Aga ka see on juba soov – soov kirjutada…



Ta selgitas väikestele lugejatele ka seda, et kui kirjanikult küsida, milline tema oma raamatutest talle kõige rohkem meeldib, siis enamasti on see viimatine teos. Teisiti ei ole ka temaga. Ning kui raamat on valmis kirjutatud, laseb ta sellel natuke aega seista, siis loeb uuesti üle, täiendab ja kärbib, kuni ise on rahul. Kuna kirjanikuks olemise üks tähtsamaid, kui mitte kõige tähtsam tegevus on kirjutamise kõrval lugemine, siis rääkis ta ka sellest, millised raamatud on talle olulised.Lemmikraamatuteks nimetas ta Lindgreni “Bullerby lapsi“ ja Kalle Blomkvisti lugusid. Aga rääkis ta ka sellistest, mida tänapäeval enam nii väga ei teatagi. Oma esimesest lemmikraamatust. See trükis ilmus siis, kui Kadri oli kaheaastane. “See on kapsaks loetud väike vihik ja siin on sees väikesed luuletused, teisisõnu, tegu on valimikuga saksa lastelauludest. Raamat ise on “Himplike ja Pimplike“. Ta luges ette meeleoluka loo, kus selgub, et kui hiid neelab hiire, tuleb järele neelata ka kõuts. “Sellised lõbusad lood meeldisid mulle siis, kui ma olin kolme-neljaaastane,“ sõnas ta.Kui ta väike oli, oli neil peres üks traditsioon, ilmselt mitte liiga haruldane – õhtuti ja vahel ka köögilaua taga loeti tihti ette raamatuid. “Mulle ja mu vennale väga meeldis, kui meile ette loeti,“ sõnas ta. Isegi siis meeldis, kui nad ise juba raamatuid oskasid lugeda.Nii luges ta lastele ette raamatust “Taaniel Teine“ vahva seiga. Muuseas, sellele raamatule on omistatud Valge Varese tunnustus, mis lubas selle trükise sisse kanda nimekirja, kus on maailma silmapaistvamad lasteraamatud. Seik jutustas sellest, kuidas lapsed etendasid näitelugu maailma loomisest.Hinrikus rääkis ka sellest, kui tähtis on leida lasteraamatu jaoks hea kunstnik ning teha temaga koostööd. “Vahel on nii, et mõni raamat kohe nõuab värvilisi pilte, mõni mustvalgeid,“ selgitas ta lastele. “Kogu töö raamatuga näeb välja niimoodi, et kui kirjanik on loo valmis kirjutanud, saadab ta käsikirja kirjastajale, kes vastutab selle eest, et raamat saaks ühel hetkel valmis ja jõuaks ka poodidesse.“ Kunstnik valitakse välja koostöös kirjastajaga. Niisamuti on kirjastaja töö leida keeletoimetaja, kes hoolitseb selle eest, et tekstides ei oleks kirjavigu. “Ja nii ongi, et kui olen oma töö üle andnud, siis jään põnevusega ootama pilte, mida kunstnik välja pakub.““Minu viimane raamat, “Sandra 12 kuud“, on mõeldud küll natuke väiksematele kui teile, aga ma ikkagi loen ka siit ette,“ sõnas ta publikut vaadates. See raamat jutustab väikesest tüdrukust, kelle lemmikmänguasjaks on roosa põrsas nimega Plööve. Sandra ja ta vend Sten mängivad veega pritsimist. Niimoodi, et märjaks saavad kõik asjad. Ja kõik on rahul. Kuni suur vend võtab Plööve sihikule. Nuttu ja hala on palju, aga ema kuivatab tüdruku pisarad ja lohutab Steni. Ning kõik saab lõpuks kuivaks. Selle põrsaloo kirjutas Hinrikus esimesena ning õieti sellest hakkaski raamat hargnema. “Nii et kui ma pisikesena sain aru, et mulle meeldis raamatuid lugeda, siis nüüd ma sain aru, et mulle meeldib neid ka kirjutada. Ja mõlemat on väga tore teha,“ sõnas ta. “Ma arvan, et lugemisega on nagu söömisega, seda tuleb teha üsna regulaarselt, muidu jääb miski kängu.“Pärast seda, kui kirjanik oli noortelt lugejatelt uurinud, mis neile meeldib, algas küsimuste voor. Ja küsimusi sai palju.Alates sellest, mitu aastat on Hinrikus kirjutanud kuni selleni välja, kus oli ta kodutänav. Sellega on aga omaette lugu. Nimelt ostis kirjanik hiljaaegu tagasi korteri, kus ta sündis. Sest elu oli viinud ta teistesse kohtadesse elama. Aga nüüd on ta kodus tagasi.Küsimusele, kas Hinrikus ka noorena tahtis saada kirjanikuks, vastas ta, et niimoodi ei osanud ta mõelda. Küll aga oli ta mõelnud, et huvitav oleks olla ajakirjanik. Aga ka see on juba soov – soov kirjutada…Ta selgitas väikestele lugejatele ka seda, et kui kirjanikult küsida, milline tema oma raamatutest talle kõige rohkem meeldib, siis enamasti on see viimatine teos. Teisiti ei ole ka temaga. Ning kui raamat on valmis kirjutatud, laseb ta sellel natuke aega seista, siis loeb uuesti üle, täiendab ja kärbib, kuni ise on rahul.

Veel artikleid samast teemast »