NÄDALALÕPP

Border Collie Classic 2016

Reede, 21. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Border Collie Classic (BCC) on Euroopa avatud agility meistrivõistlused bordercolliedele. Selleaastane BCC võistlus toimus 5.–7. augustini Hollandis Udenis.



BCC raames toimuvad võistlused A1 klassi koertele ja A2-A3 klassi koertele. A1 klassile on neli rada reedesel päeval ning A2-A3 koerad jooksid nii laupäeval kui pühapäeval kolm rada. Finaal toimus pühapäeva õhtul, sinna pääses igalt laupäevaselt ja pühapäevaselt võistluselt 10 paremat. Samuti toimus pühapäeval meeskondlik finaaljooks. Võistlus toimus korraga neljal platsil. Reedesel päeval astus võistlustulle 72 võistluspaari ja laupäeval-pühapäeval 360 võistluspaari.



Sellel aastal esindas Eestit Hollandis neli võistluspaari: saarlaste ainus esindaja oli Monika Põld oma kahe bordercolliega: Rafferty vom grünen Kuckuck (Raff) A1 klassis ning Mainspring Tjika (Tii) A3 klassis.



Reedesel päeval jooksid kohtunik Ben Gräfe radu Monika ja Raff, kelle parimaks tulemuseks kujunes viimasel rajal saadud II koht.

A2/A3 radu olid hindamas kohtunikud Ron van Straten, Peter Kindle, Gabi Steppan. Meeskondliku finaali kohtunik oli Adri van den Bosch ja individuaalset finaali hindas Toshiyuki Oba.



Pühapäeval teises jooksus tulid Monika Põld ja Tii selle päeva eestlaste parima tulemusega üheksandale kohale ja seega said ka pääsu individuaalsesse finaaljooksu.



Pühapäevaõhtune finaal algas meeskondlike jooksudega, kust ka Eesti meeskond osa võttis ning lõppkokkuvõttes end kaheksateistkümnendale kohale jooksis. Meeskondliku finaali võitis Poola, teiseks tuli Saksamaa ja kolmandaks Soome.



Pärast meeskondlikke finaaljookse algasid individuaalsed finaalid, kus ainsana Eestit esindav Monika Põld ja Tii saavutasid 25. koha. Individuaalse finaali võitja oli Tereza Králová ja Say, teise koha saavutasid Lea Komat ja Bay ning kolmandaks tulid Janita Leinonen ja Fu.



MTÜ Saarlaste Agilityklubi Autor: NL Reede, 21. oktoober 2016.BCC raames toimuvad võistlused A1 klassi koertele ja A2-A3 klassi koertele. A1 klassile on neli rada reedesel päeval ning A2-A3 koerad jooksid nii laupäeval kui pühapäeval kolm rada. Finaal toimus pühapäeva õhtul, sinna pääses igalt laupäevaselt ja pühapäevaselt võistluselt 10 paremat. Samuti toimus pühapäeval meeskondlik finaaljooks. Võistlus toimus korraga neljal platsil. Reedesel päeval astus võistlustulle 72 võistluspaari ja laupäeval-pühapäeval 360 võistluspaari.Sellel aastal esindas Eestit Hollandis neli võistluspaari: saarlaste ainus esindaja oli Monika Põld oma kahe bordercolliega: Rafferty vom grünen Kuckuck (Raff) A1 klassis ning Mainspring Tjika (Tii) A3 klassis.Reedesel päeval jooksid kohtunik Ben Gräfe radu Monika ja Raff, kelle parimaks tulemuseks kujunes viimasel rajal saadud II koht.A2/A3 radu olid hindamas kohtunikud Ron van Straten, Peter Kindle, Gabi Steppan. Meeskondliku finaali kohtunik oli Adri van den Bosch ja individuaalset finaali hindas Toshiyuki Oba.Pühapäeval teises jooksus tulid Monika Põld ja Tii selle päeva eestlaste parima tulemusega üheksandale kohale ja seega said ka pääsu individuaalsesse finaaljooksu.Pühapäevaõhtune finaal algas meeskondlike jooksudega, kust ka Eesti meeskond osa võttis ning lõppkokkuvõttes end kaheksateistkümnendale kohale jooksis. Meeskondliku finaali võitis Poola, teiseks tuli Saksamaa ja kolmandaks Soome.Pärast meeskondlikke finaaljookse algasid individuaalsed finaalid, kus ainsana Eestit esindav Monika Põld ja Tii saavutasid 25. koha. Individuaalse finaali võitja oli Tereza Králová ja Say, teise koha saavutasid Lea Komat ja Bay ning kolmandaks tulid Janita Leinonen ja Fu.MTÜ Saarlaste Agilityklubi

Veel artikleid samast teemast »