NÄDALALÕPP

UFO lend üle pimeda maa ehk Kuidas ehmatada naabreid

Reede, 21. oktoober 2016.



Sügis tähendab pimedust, pimedus salapära, mõnikord ka õudu, aga sageli lihtsalt ka seda, et midagi ei ole näha. Et seda siiski teha, on mitmeid võimalusi.



Tänapäeval keegi suurt teisiti ei mõtle, välja arvatud mõnel erilisel puhul – jaanipäev ja muinastuled –, et selleks võiks kasutada midagi muud peale elektrooniliste vahendite. Ehk siis mitmesuguseid lampe – alates tänavavalgustitest, lõpetades pliiatsikujuliste minitaskulampidega. Ja kõik see on ääretult sihipärane. Aga kui see valgusallikas on sihipäratu?



Sest niisama salapärane, kui seda on valguse puudumine, võib olla ka äkiline valguse olemasolu. Sotsiaalmeedias levib just nüüd, vahetult enne halloweeni, mis teatavasti seostub naljaga, mida serveeritakse õuduse kastmes, väike tore videoklipp droonist, millele on pandud 1000 W LED-i külge.



Mida sellega teha? Esiteks – see on lihtsalt lõbus, teiseks – alati leidub inimesi, kellele meeldib mõelda, et UFO-d on olemas. Muidugi on – UFO ehk unidentified flying object (tuvastamata lendav objekt – toim) ei ole midagi uut. Isegi, kui mitte mõelda seda à la Mulderi ja Scully võtmes. Tuvastamata, kuigi see on suhteliselt nullilähedane võimalus, võib olla ju isegi lind. Või mõni läbi õhu vihisev või libisev kaigas, kui minna absurdi. Oluline märksõna siinkohal on see, et inimene ei saa päris täpselt aru, mis tema pea kohalt või külje alt siis täpsemalt läbi vihises.



Ehk siis – UFO ei pea tingimata seonduma maavälise eluga, küll aga on seda kuvandit pekstud, peamiselt meedia vahendusel, inimestele ajju. Kunstfilmidest pole mõtet rääkida – fiktsioon võib jäljendada elu, aga ta ei ole elu.

Kui aga pea kohal lendab selline asi, võib see ehmatada küll. Sest kes ei oleks kuulnud mitte UFO-dest, vaid lendavatest taldrikutest? Droon ei näe küll kuidagi taldriku moodi välja, aga kui on valgus ja lendab ja heidab lehtrikujulist valgust, on asi ju selge – lendav taldrik. Sest mis see muud olla saab…



Kui natuke tõsisemalt võtta, siis ilmselt see pisike droon tõenäoliselt palju pikemat lendu kui need klipid (+tõus ja maandumine), millest video kokku monteeritud on, naljalt teha ei saa. Klipp ise on 43 sekundit pikk. Asjatundjate väitel tarbib selline lamp 80+ amprit voolu tunnis.

