“Naabriplika” avab “Rahva lemmikute” uue hooaja

Reede, 14. oktoober 2016.



Autor: Ivika Laanet Reede, 14. oktoober 2016. Kohtuvad rahvaga, vasakul vallavanema rollis Harry Kõrvits ja pastori osatäitja Andrus Eelmäe ning vallavanema proua osas Liina Vahtrik. Täna õhtul saab Kuressaare kultuurikeskuses kohtuda kohvik-klubi “Rahva lemmikud“ raames tuntud näitlejatega seriaalist “Naabriplika“. Kohal on vallavanem Paavel Koosaar ehk Harry Kõrvits, vallavanema naine Liina Vahtrik ja kirikuõpetaja Andrus Eelmäe.



“Me ei räägi mitte ainult “Naabriplikast“, vaid üleüldse elust-olust,“ ütles Harry Kõrvits Nädalalõpule telefonitsi kolmapäeva õhtul teel Saaremaale. Tema sõnul on kohtumisele oodatud kõik, eriti need, kes on seriaalis mängivate näitlejate fännid ja muidugi ka kõik need, kes on huvitatud näitlemisest. “Silmast silma pole me ju varem kohtunud, nii et selles mõttes oleks tore kokku saada,“ pakkus ta.



Küsimusele, kas tema poole on tänaval ka kui omavalitsusjuhi poole pöördutud mõne murega, vastas näitleja, et eks inimesed toovad ju paralleele. “See on ka arusaadav, aga see, mis seal seriaalis toimub, on ju naljategemine,“ tähendas ta, viidates, et reaalne elu on ju teistmoodi.



Kõige keerulisemaks näitlemise juures pidas Harry Kõrvits just seda, et see amet on füüsiliselt üsna tappev. Kolmapäeval alustati näiteks kell üheksa ning tööpäevad kipuvad venima kuni kümnetunnisteks, sealhulgas on väike lõunapaus. “Näiteks täna oli mul üle kahekümne stseeni, ja see vallavanem on ju veel selline, et rabeleb ka kangesti, seepärast tuleb olla vormis,“ kõneles Harry Kõrvits, kelle sõnul tuleb lisaks ära teha möödapääsmatu kodutöö –tavaline näitlejatöö iseendaga.



Küsimusele, mis on tema arvates seriaali populaarsuse võti, vastas Kõrvits, et seda peab rahva käest küsima. “Mina ei saa sellest aru, sest on ju veel paremaid seriaale veel paremate näitlejatega, kes on väga populaarsed. Aga miks just “Naabriplika“, seda ma ei oska tõesti öelda. See tuli üllatusena ka minule ja arvan, et ka teistele.“ Vallavanema rollis plaanib Harry Kõrvits jätkata nii kaua, kuni on vaatajaid. “Kui fännid hakkavad soovima vallavanema surma, siis kirjutatakse mind välja,“ naeris ta.



