NÄDALALÕPP

Muusik Karl Madis: saarte elu on nagu muinasjutt

Reede, 14. oktoober 2016.



Autor: Ivika Laanet Reede, 14. oktoober 2016. “Kindlasti saavad kõik laupäeval laulda menuhitti “Olen noor“,“ ütles muusik Karl Madis. FOTO: Delfi Laupäeval klubis Privilege üles astuv tuntud muusik Karl Madis ütles Nädalalõpule, et tema jaoks on Saaremaa üks tähtsamaid kohti, kuhu tulla.



“Kui kutsutakse, siis tulen siia alati rõõmuga,“ sõnas tuntud laulja, tähendades, et siin on tegemist superpublikuga, mis on tema arvates üks paremaid Eestis. Hiiumaale satub Karl Madis aga esinema väga harva. Kuid kuna tal elab seal sõber, siis on ta sel aastal mitu korda tal külas käinud. Ka selle aasta jaanitulel oli Madis Kõrgessaares.



Mis aga eriti vahva, oli Madise sõnul see, et sel aastal õnnestus tal esimest korda elus käia ära Saaremaa läänerannikul asuval Vilsandi saarel. “See on erakordne saar ning saarte elu üldse on nagu muinasjutt,“ tähendas ta.



Tänavuse suvega jäi Karl Madis enda sõnul rahule. “Esinemisi oli palju, aga üks märksõna oli see, et mitte kusagil ei sadanud esinemise ajal vihma,“ meenutas ta, viidates, et ka Saaremaal juunikuus esinedes lubas ta korraldajatele muiates, et kui nemad kohale jõuavad, siis tuleb päike välja ja nii ka läks. Kõige erilisemateks esinemispaikadeks peab Madis selliseid kaugemaid kohti nagu Austraalia, Chicago, Los Angeles. “Aga Eesti on muidugi iga päev eriline,“ muigas ta.



Laupäevasel peol lähevad muusikul enda sõnul nii-öelda käiku kõik uuemad ja vanemad hitid. Ta mängib ka saksofoni ja suupilli ning üheskoos lauldakse ära kõik vanemad hitid. "Kindlasti saavad kõik laulda "Olen noor" ja ka "Pärlipüüdjat"," kinnitas Karl Madis, kutsudes laupäeval peole kõiki neid, kes tema muusikast midagi teavad ja on kuulnud. "Kes ka pole kuulnud, tulgu kuulama," muigas ta, lisades, et ta ootab absoluutselt kõiki, kes vähegi aega leiavad.

