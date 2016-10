NÄDALALÕPP

Praakli Reediku mahetalu kutsub külla

Reede, 14. oktoober 2016.



Laupäeval kl 12–16 on Lääne-Saare vallas Paikülas Praakli Reediku mahetalus mahepäev.



“Me otsustasime, et näitame talusid ka väljaspool suurt avatud talude päeva üritust,“ ütles päeva üks korraldajaid, MTÜ Saare Mahe juht Aivar Kallas. Tema sõnul on samalaadset päeva korraldatud ka varem, kuid sel aastal toimub taolisel kujul esmakordselt.



Varem on olnud samalaadne päev Anne ja Jaan Kiideri Riido ökotalus, kuhu tuli kokku just paras arv inimesi. “Me ei oota sadu inimesi – ega talu ole mõis. Kui paarkümmend on kohal, on väga hästi,“ kõneles Aivar Kallas, kelle sõnul on eelregistreerimine vajalik just sellepärast, et kohapeal pakutakse suupisteid ja suppi. Kallase sõnul on eestlane üldiselt väga kehv registreerija. “Nii et kui reede õhtuks on meil teada, kui palju rahvast tuleb, eks paneme veidi lisa, siis teame, kui palju suppi teeme ja kui paljude vastuvõtuks valmistume. Kui ka ei ole registreerunud, tere tulemast ikkagi,“ kutsus Aivar Kallas.



Mahepäevale on oodatud igas vanuses inimesed ning igaühele on, mida näidata. “Vanemad inimesed räägivad sellest, kuidas neil nooruse ajal oli, lapsed näevad võib-olla esimest korda loomi, mehed vaatavad tehnikat, naised vahetavad supiretsepte, nii et kõigile on midagi,“ rääkis Kallas, kelle sõnul ei ole tegemist akadeemilise loengutsükliga, vaid see on seltskondlik kohtumine vabas vormis, kus tutvustatakse mahepõllumajandust ja mahetalu tegemisi. Talus on lambad, kanad ja mesilased, kasvatatakse kartulit, on puuviljaaed. Külastajatele pakutakse mahetoorainest valmistatud suppi ja suupisteid.

Külastuse teises pooles minnakse naabruses olevasse ratsatallu, kus tutvutakse hobuste elu-oluga. Võimalus on ka ise sadulasse istuda. Aivar Kallas rõhutas, et ratsakeskuses ei ole hobuste šõud ega teatrietendust, vaid näidatakse ja tutvustatakse hobuseid, sealhulgas nende treenimist ja rautamist.



Kaasa saab osta köögivilja, mett ja teraviljasaadusi.

