NÄDALALÕPP

Lahkete korraldajate Kuri sügislaat

Reede, 14. oktoober 2016.



Autor: NL Reede, 14. oktoober 2016. Kunagise Kuri koolimaja juures toimetavad tihti rahvarõivastest naised, sest Pühalepa Naistekojal on ka tantsurühm, aga ka mundris naistel on siin kokkusaamisi. Foto www.naiskodukaitse.ee Tegusa MTÜ Pühalepa Naistekoda naised korraldavad laupäeval kunagise Kuri koolimaja juures väikese sügislaada, päris esimese sealkandis. Seltsi liige Tiiu Metsar ütles, et laadamõte läks liikvele juba tükk aega tagasi ja saab nüüd siis teoks: “Mõtlesime, et laat elavdaks külaelu ja tooks sügisannid lähemale eakamatele külaelanikele, kes ehk pikki reise enam ette ei võta.”



Laadal on müügil aiasaadused, hapukapsas, koduleib, hoidised, kitsepiimajuust, suitsuliha, kanamunad ja nii laste kui täiskasvanute käsitöö. Kohal on Hellamaa küla naised oma müügiletiga, Maiu Aasma Laukalt pakub küpsetisi ja muud head-paremat, kohal on pärlehete tegija ja Vetsi Tall oma tuntud headuses.

Metsar lubas laadapäevaks ilusat ilma, head kaupa ja lustakat tuju. Seltsi hoole all olevas Kuri koolimajas on avatud kohvik, kus laadalistele pakutakse taimeteed ja kohvi. Oma õnne saab proovile panna laadaloosi ostes. Külalistele tutvustatakse ka seltsimaja ja selle võimalusi.



Väike sügislaat Kuri koolimaja õuel kestab kella 11–15. Müüjad saavad veel registreeruda telefonil 503 3675.



Koolimaja juurde saab Kärdla poolt tulles, kui keerata Partsi teeristist Suuresadama poole ja Suuresadama teeristist omakorda Hellamaa poole.

