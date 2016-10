NÄDALALÕPP

Laulja Mari Jürjens kontsert “Tuhat elu”

Reede, 14. oktoober 2016.



Kolmapäeval, 19. oktoobril annab laulja ning laulukirjutaja Mari Jürjens hingedepäevaeelsel ajal viis sügisest kontserti Kuressaares, Raplas, Tallinnas, Tartus ja Viljandis. Oktoobrikuu kontsertidel pole Mari laval üksi, vaid koos kolme sõbraga, kes ka tema kevadel ilmunud albumil “27” kaasa lõid.



“Käin enamasti oma laule laulmas ikka üksi ja see meeldib mulle, aga tihti tunnen ka igatsust selle järele, et saaksin laval luua muusikat kellegagi koos. See on värskendav. Eriti, kui saan seda teha koos sõpradega.”



“27“ on Mari kolmas sooloalbum, mis sarnaselt eelmise kahega (“22“ ja “Maa saab taevani“) on juba endale rohkelt kuulajaid ja sõpru leidnud.

Kontserttuur kannab pealkirja “Tuhat elu” Mari viimaselt albumilt pärit laulu järgi ning kätkeb endas muusiku jaoks olulist tähendust.



“Inimese sees on tuhandeid elusid, usun ma. Kord ärkab üks, kord teine. Sügis on tuhandete värvide aeg. Ja parim aeg oma tuhandete elude vaatlemiseks.”

