Hiiu esimene jalg-rataste kestvussõit

Reede, 14. oktoober 2016.



Pühapäeval, 16. oktoobril antakse start Emmaste rattamaratonile – juba 15. korda. Laupäeval eelneb sellele Hiiumaa esimene jalgrataste kestvussõit.



Hiiumaa rattanädalavahetuse üks korraldajaid Mihkel Reile ütles, et klassikalise ja esindusliku Emmaste rattamaratoni kõrvale püütakse iga kord leida ka midagi uut ja põnevat. Seekord on selleks jalgrataste kestvussõit, mida siin saarel pole veel kunagi korraldatud ja mis kogu Eestiski harv nähtus. On ju kestvussõidud tavaliselt mootorsõidukite pärusmaa.



“Julgustan hiidlasi rattanädalavahetusel osalema, seda enam, et näiteks tervisesõidul osalemise tasu on pigem sümboolne, 1 euro,” kutsus Reile. “Samuti püstitame kauni võistluslinnaku – Ristnas on see väiksem, Emmastes suurem – kahe batuudi ja laste stardikaarega.”



Esmakordselt on mõlemal võistluspäeval kohal Põltsamaa Felixi rändrestoran, kust jagatakse tasuta suppi.



Mereranna sõit 50 km



Nimetusega “Mereranna sõit” tähistatud sündmusel läbitakse Kõpu poolsaarel üks u 50 km pikkune ring, mis pole võistlus terves ulatuses. Ringil on kolm eri pikkusega kiiruskatset, mille aegade liitmise teel selgitatakse päeva parimad sõitjad.



Võistlusklassideks on MTB sõit, raja pikkus 50 km, sh kolm kiiruskatset, fatbike`ide sõit, rada 50 km, sh kolm kiiruskatset ja tervisesõit, mille pikkus 50 km, kuid ilma kiiruskatseteta.



Sõitjatel on saatjateks rühmajuhid, kes märgistamata rajaosal püsida aitavad ja grupi ühe kiiruskatse juurest teise juurde juhivad. Terviserühma juht on Tõnis Saarnak, võistlusrühma grupi juht oli veel lõplikult paika panemata, kuid võimalik, et grupijuhti sõidab Mihkel Reile.



Tegemist on EventRent elamussõitude sarja seitsmenda etapiga, mille stardid antakse 15. oktoobril Kõpu tuletorni kõrval. Võistlejatel palutakse parkida autod Kõpu tuletorni lähedusse teede äärde.



Numbrite väljastamine ja kohapeal registreerimine kestab kella 12–13.30-ni. Start MTB sõidule, fatbike sõidule ja tervisesõidule antakse kell 14. Parimate autasustamine algab kell 18 ning rada suletakse kell 19.



Üks kiiruskatsetest on u 1 km pikkune sprindikatse, teine u 5 km ulatuse mööda metsateid mööda kulgev kihutamiskatse ning kolmas u 3 km tehniline, singleid sisaldav katse. Ajavõtt algab, kui rattur ületab talle endale meelepärasel ajal kiiruskatse algusjoone, ja lõpeb, kui rattur ületab kiiruskatse lõpujoone.



15. maratoni saab sõita teatesõiduna



Tänavu sõidetakse Emmastes jalgratastel võidu juba 15. korda. Kolmandat korda panevad korraldamisele õla alla 2005. aasta Emmaste rattamaratoni võitja Mihkel Reile ja ettevõte Aerobike.



Seekord on tegemist EventRent elamussõitude sarja finaaliga, mis sõidetakse teatesõiduna. Distantsid teatesõidul ja individuaalsõidul kolm ringi, kokku 45 km, tervisesõidul 15 km. Teatesõidul koosneb võistkond kolmest liikmest, kellest igaüks läbib ühe ringi, andes seejärel teate üle tiimikaaslasele. Individuaalsõidu korral tuleb kogu distants läbida üksinda. Tervisesõitjad läbivad ringi ühe korra.

Numbrite väljastamine ja kohapeal registreerimine kella 10–11.30, start teatesõidule kell 12, individuaalsõidule kell 12.05 ja tervisesõidule kell 12.10. Lastele korraldatakse lastesõidud ja ilusa ilmaga on avatud batuudid. Parimate autasustamine u kell 15, rada suletakse kell 16.



Reile ütles, et Hiiumaa rattanädalavahetuse osalejate arv on üldiselt tõusuteel. Kahjuks on seekord osalejaid ilmselt vähem tulemas, sest parvlaevapaanika ei julgusta Hiiumaa-reisi ette võtma, ehkki tegelik olukord üleveol ei pruugigi nii hull olla.



Tippratturid, kes eelmistel aastatel tulid meelsasti Hiiu saarele hooaega lõpetama, sõidavad aga Kataris MM-il. Reile selgitas, et kuna maailmameistrivõistlused peetakse seekord kuuma kliimaga Kataris, toimub MM tavapärasest hilisemal ajal. See-eest on Emmastes konkurentsi pakkumas mitmeid nimekaid harrastussportlasi.



“Aastad on möödunud kiiresti ja ise ei usugi, et juba on viieteistkümnes kord seda korraldada,” ütleb Areobike kodulehel Tõnis Saarnak, sündmuse üks korraldajaid. “Mäletan täpselt, kuidas idee sündis ja kus – valla spordimetoodik Anne Golub oli ideega nõus ja hakkas seda vedama.”



Saarnak meenutas, et seeme oli tegelikult Emmastes juba enne seda mulda pandud, sest mingi rattasõit toimus juba enne seda. Mastaabid olid küll väiksemad ja kuna ühtegi protokolli ei olnud säilinud, alustati 2022. aastal uut arvepidamist nullist.



“Nende aastate jooksul oleme proovinud anda endast parima ja ausalt öeldes ei ole siiamaani ikka veel rahul, aga ega ta vist saagi ideaalselt õnnestuda,” nendib Saarnak.



