Kuressaare animapäevad keskenduvad tänavu vee ja mere kujutamisele

Reede, 14. oktoober 2016.



Autor: Ene Kallas Reede, 14. oktoober 2016. Möödunud aastal Animapäevade festivalil huvilistest puudust ei olnud. FOTO: erakogu Sel nädalavahetusel, 15.–16. oktoobrini toimuvad juba neljandat korda Kuressaare animapäevad. Animapäevade jooksul saab animatsiooniga tutvust teha nii ekraani ees kui taga. Sel aastal on festivali alateema „Merelood” ning animapäevad keskenduvad vee ja mere kujutamisele animafilmides – keskkonna, materjali ja tegelasena.



Läbi eesti animafilmide ajaloo aastast 1957 on meri olnud paljude filmide lahutamatu sisuline ja tehniline osa. Filmide stsenaristide ja režissööride jaoks on meri olnud hingestatavates lugudes erinevates sisulistes rollides: vääramatu jõud, õpetaja ja Looja.



Filmikunstnike jaoks on olnud mere kujutamine suur väljakutse, sest nukufilmides on vee ja vedeliku loomine kõige raskem element. Vaataja jaoks on vedelikul kindel ja konkreetne iseloom, mille erinevates tehnikates taasloomine vaataja jaoks animafilmides nõuab autoritelt head materjali ja merele iseloomulike liikumiste tundmaõppimist ning teostamist filmi vahenditega. “Sellegipoolest tajume selles animeeritud maailmas, et animafilmi meri on justkui päris meri. Millest see tuleb ja mis on selle fenomen?“ küsivad Kuressaare animapäevade korraldajad.



Kuressaare animapäevad on traditsiooniks kujunev jätkuprojekt. Esimesed siinsed animapäevad toimusid 2013. aastal. Aja jooksul on välja kujunenud ka festivali elemendid: töötoad õpetajatele, õpilastele ja lastele, filmiprogrammid, autoriõhtu animaatoriga, animatsiooniteemalise näituse avamine.



Nukumeisterdamise töötoad



Sel aastal toimuvad nukumeisterdamise töötoad – nii õpetajatele, noortele kui lastele. Saaremaa kooliõpetajatele mõeldud animatsioonialane täiendkoolitus pakub metoodikaid ja tööriistu loovuse arendamiseks ning õpilaste loovtöö edaspidiseks juhendamiseks.



Noortele õpetatakse lihtsamaid tehnikaid ning lastele eakohaseid võimalusi nukkude meisterdamiseks. Animapäevad teevad koostööd ka üle-eestilise mõõtme võtnud Priit Pärna animafilmide festivaliga (PPAFF). Aitame PPAFF-i laste tehtud filmide konkursil laieneda ka Saaremaale. Oleme ajastanud mõlemad festivalid nii, et ka KAP-il valminud laste filmid saavad sellel konkursil osaleda.



Töötubasid viivad läbi Nukufilmi Lastestuudio juhendajad Sondra Lampmann ja Erik Alunurm. Kuna töötoas osalejate arv on piiratud, palutakse end töötoale registreerida. Täpsemad juhised aadressil http://www.nukufilmilastestuudio.ee/kuressaare-iv-animapaeevad .



Autoriõhtu 3D juhtiva animaatoriga



Autoriõhtut animaatoriga viib läbi Heiki Luts. Eva Kristjuhani, MTÜ Nukufilmi Lastestuudio projektijuhi-koordinaatori sõnul on Heiki Luts Eesti üks juhtivaid 3D arvutianimaatoreid stuudiost FrostFX, mida tuntakse eriti just tõepäraste vedelike loomise poolest. “Vedelike kujutamine on mahukas teema ja autoriõhtu on pigem sissejuhatava ja valdkonda tutvustava iseloomuga,“ sõnas Eva Kristjuhan.



Autoriõhtul räägib Heiki Luts vedelike kujutamisest ja teistest eriefektidest FrostFX tööde näitel ja kogemusel. Järgneb ka praktiline osa, kus saab ise eelnevalt modelleeritud vedelike arvutiprogrammi abil uusi keskkondi kokku panna. Lisaks katsetatakse green screen’i võimalusi. “3D modelleerimisega seekord tegeleda ei jõua, aga huvilised saavad mõtteid ja nippe ise edasi katsetamiseks,“ lisas ta.



Mulje ja metafoor



Fotonäitus “Mulje ja metafoor. Meri Eesti animafilmides” võtab vaatluse alla viisid, kuidas on Eesti animafilmide ajaloos kunstiliselt käsitletud merd. Näitusel eksponeeritakse kaadreid merest Eesti animafilmidest, millele on lisatud filmi avavad ja mere käsitlust kommenteerivad tekstid. Näituse eesmärk on suunata tähelepanu mere käsitlemisele Eesti animafilmides ja mõtestada erinevaid mere rolle nii iseseisva tegelase, metafoori kui keskkonnana, atmosfääri ja mulje loojana.



Näitusel on tarretatud seigad filmidest, mis annavad võimaluse näha detaile, mida ehk kinolinal jälgida ei jõua. Samuti tajume üksteise kõrval seisvatel piltidel, kui palju erinevaid võimalusi on animatsioonis ühe ja sama elemendi loomiseks ning võimalus kõrvutada erinevate kunstnike lähenemist samale teemale. Näitus on Kuressaare ametikoolis avatud 15. oktoobrist 28. veebruarini.



Kuressaare animapäevad on suunatud kohalikele õpetajale, õpilastele, lastele ja noortele. Filmiprogrammile ja näitusele oodatakse kohalikke filmihuvilisi.

Kuressaarde animapäevad on sündinud Nukufilmi Lastestuudio koostöös Kuressaare ametikooliga. Festivalist osavõtt on tasuta.



