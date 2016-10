NÄDALALÕPP

Kaarel Kotka sirge teekond ettevõtjaks

Reede, 14. oktoober 2016.



Autor: Helja Kaptein Reede, 14. oktoober 2016. “Tänapäeval on oskused tähtsamad kui diplom,“ nentis idufirma Veriff tegevjuht, EBS-i ettevõtluse ja ärijuhtimise teise kursuse tudeng Kaarel Kotkas Emmaste ja Lauka kooli õpilastele esinedes. Idufirma Veriff tegevjuht, EBS-i ettevõtluse ja ärijuhtimise teise kursuse tudeng Kaarel Kotkas (22) rääkis Emmaste ja Lauka kooli õpilastele oma teekonnast ettevõtjaks.



“Andsin noortele sõnumi, et julgus ja nälg uute teadmiste järele on olulised,” võttis räägitu kokku Kaarel Kotkas, kes noorusele vaatamata on jõudnud juba nii mõndagi saavutada.



Emmaste kooli õpilastele esinedes rõhutas ta, et tema oskused, teadmised ja edu on suure töö tulemus. “Mitte midagi pole kaasa sündinud, pole otse- ega kiirteed. Olen komistanud, aga pole kaotanud – olen võitnud või õppinud,” rääkis ta oma kodukooli vanemate klasside õpilaste ees seistes.



Omateenitud raha



Hiiu Lehele rääkis ta, kuidas juba kümneaastasena hakkas suvehiidlaste juures muru niitma. Tema unistuseks oli oma jalgratas ja selleks ostuks raha teenides sai ta oma esimese ettevõtluskogemuse.



12–13-aastaselt hakkas ta müüma puukooremultši. Ta oli näinud Hortese poes multšikotte, mida kalli raha eest müüdi. Iseenese tarkusega pani ta kokkukorjatud puukooretükid kilekotti ja tõmbas kotisuu kõvasti kinni. Kuu-poolteise pärast paisusid kotid lõhki. Põhjuseks – niiske puukoorega täidetud kinnistes kottides toimusid protsessid, mis koti lõhki lõid.

“Siis sai selgeks, kui oluline on tunda oma toodet ja teenust,” võttis ta tollase kogemuse kokku. Veel jõudis ta olla Sõru sadamas sadamakapten, seal täiendas ta end inglise keeles, Tallinnas osales purjelauavõistluste korraldamisel ja edasi jõudis juba IT-maailma. “Iga väike kogemus õpetas, aga nooruse uljus on ka vastu töötanud,” nentis noor ettevõtja.



Teadmised on olulised



Noore aktiivse purjetajana läks ta juba pärast kaheksanda klassi lõpetamist õppima ja ka treenima Tallinna. Õppima asus ta Tallinna reaalkooli, kus tuli kõvasti pingutada ning lõpuks valida kooli ja spordi vahel. “Valus otsus langes siiski hariduse kasuks,” ütles Kotkas.



Reaalkoolis õppides mõistis ta veel üht olulist asja – et hinne ei tohi olla eesmärk omaette. Nii valis ta teemad, mis talle meeldisid ja pühendus neile rohkem.



Reaalkoolis tekkis ka IT-huvi ja pärast 10. klassi lõpetamist suundus ta vahetusõpilasena Saksamaale. “Ootamatult kujunes see üheks minu elu ilusamaks aastaks,” nentis ta. Samas tegi Põhja-Saksamaal veedetud aasta korrektuure tema vaates elule ja maailma asjadele.



“Õppisin tundma uut kultuuri, selgeks uue keele ja enda kohta sain teada, kuidas käitun erinevates olukordades,” meenutas Kotkas.

Lisaks olid seal Läänemere ja Põhjamere niisked õhumassid ning viis päeva nädalas sadas vihma. Sestap hakkas ta Eestisse tagasi tulles hindama siinset kliimat. Tagasi tuli ta reaalika 11. klassi ja hakkas kohe tegema õpilasfirmat Sants. See oli noorte tööotsimisportaal, mida nad nüüd hakkavad lõpetama.

“Igal asjal on algus ja lõpp,” ütles Kotkas ja selgitas, et kuigi omal ajal oli Sants väga hea asi, siis nüüd on Eestis hulk töövahendusportaale ja tööotsingute turg kolib üha enam ja enam sotsiaalmeediasse.



Kui Sants toimis, oli see edukas ja Santsu peab Kotkas oma IT-karjääri alguseks. “Õpilasfirmat hoidsid üleval unetud ööd ja iseõppimine,” nendib ta tagantjärele vaates. Selle kõrvalt hakkas ta tegema firmadele kodulehti ja nägi, et kui uuendusi pole rakendatud, tekivad lehtedele turvaaugud.

“Kuna selle teemaga keegi ei tegelenud, hakkasin saatma meile, et nad ikka uuendaksid oma kodulehte,” meenutas Kotkas, kuidas ta uue tegevusvaldkonnani jõudis.



Tegevus püüdis tähelepanu



Kui ta alles 12. klassis õppis, võeti temaga ühendust firmast TransferWise. Kotkasele öeldi, et neile meeldib tema stiil ja lähenemine, ning otsides endale tööle uusi inimesi, soovisid nad, et ta nende süsteeme testiks. Nii jõudis ta isikuturvalise tuvastamise süsteemini ja sealt kasvas ka idee luua oma ettevõte.

Uudse süsteemi kasutuselevõtt on kulukas ja pole ka otstarbekas teha seda vaid ühe ettevõtte jaoks. Nii hakkas ta otsima investoreid. Nüüdseks on Veriffi investeerinud Inbanki tütarettevõte Inbank Technologies ning Mobi Solutions eesotsas Rain Rannu ja Linnar Viigiga. “Nemad aitavad nii nõu kui jõuga,” ütles Kotkas.



20. oktoobril saab täis nende koostöö esimene aasta.



Kaitsevad pettuste eest



Valdkonda, millega ta tegeleb, on mõne sõnaga raske lahti rääkida, kuid põhimõtteliselt on see isikusamasuse tuvastamine online keskkonnas. Idee oli parendada süsteeme, mis juba olid turul olemas. Teise tõuke andis arusaam, et e-residentsuse programmi kõige suuremaks kitsaskohaks oli pangakonto avamine eemalt, ilma panka tulemata.



“E-residendiks saad Austraalias, aga pangakonto avamiseks Eestis pidi sõitma kohapeale,” selgitas ta. Pangas tuli teha face to face ehk näost näkku isikusamasuse tuvastamine.



Lahendust polnud varem võimalik Eestis kasutusele võtta, sest puudus seaduslik alus isikutuvastamiseks tehniliste vahendite kaudu finantsteenuste valdkonnas. Tänavu juulis võttis riigikogu aga vastu uue “Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse”, mis lõi juriidilise pinna innovaatilise toote kasutuselevõtmiseks.



Kotkas rääkis, et nüüd on Veriffi isikusamasuse tuvastamise lahendus abiks nii kauplejatele, politseile kui potentsiaalsetele identiteedivarguste ohvritele. Veriffi abil saab ka elamispinda välja üürida (nt Airbnb), autojuhtide verifitseerimise näiteks on Uber või oma sõiduautot laenata kolmandale isikule, nagu seda tehakse SnappCar kaudu.



Isikusamasuse tuvastamise lahendus Veriff aitab ka e-kauplejatel klienti paremini identifitseerida ja tema tausta kontrollida. Tänu Veriffile saab edaspidi avada pangakonto, hoiustada raha või teha teisi finantstehinguid mugavalt, kodust lahkumata.



“Nimi Veriff on tulnud väljendist verifitseerimise šerif ehk meie kaitseme pettuste eest,” selgitas Kotkas.

Nii loeb Veriff veebikaamera vahendusel isikut tõendavalt dokumendilt maha andmed ja võrdleb neid andmetega riiklikes registrites. Lisaks jälgib kaamera inimese nägu ja viib selle kokku dokumendifotol olevaga. Väikseimagi kahtluse korral vaatab veebikaamera vahendusel inimese näo üle ka Veriffi töötaja, kes, esitades mõned kontrollküsimused, teeb lõpliku otsuse identifitseerimise kohta.



Suured plaanid



Veriffi plaanid on suured, aga alustavad nad Eestist. “Ma pole nagu laps kommipoes, kes tahab kõigest korraga kinni haarata,” ütles Kotkas.

Samas on neile juba tehtud pakkumisi nii Jaapanist, Inglismaalt, Ameerikast kui mujalt. “Paneme omas kodus asjad tööle ja toimima, siis läheme kliendibaasiga edasi. Ehk tegutseme aasta lõpus mõnes Lääne-Euroopa riigis,” loodab Kotkas.



Nende põhimõte on, et nad ei müü edasi tarkvara, vaid pakuvad täisteenust. Veriffi kontoris Tallinnas on teenuste väljatöötamisega ametis 12 meeskonnaliiget eri paigust, nii Gruusiast, Saksamaalt kui Eestist.

“Loome lahendusi maailmaturu jaoks ning erinevad vaatenurgad ja lähenemised tagavad innovatsiooni – ükski inimene pole nii hea, et suudab üksi kõiki asju välja mõelda, edu peitub heade inimeste leidmises, ühise eesmärgi nimel töötamises,” selgitas ta, miks tuli töötajaid palgata mujaltki. Kuigi tiimis on ka eestlasi, on selleks, et kõigil oleks mugav, töökeeleks inglise keel.



Uute töötajate palkamisel tegevjuht CV-l pikalt ei peatu, sest vastupidiselt Veriffi põhimõttega, tahab Kaarel Kotkas iga töölesoovijaga näost näkku kohtuda.

