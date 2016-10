NÄDALALÕPP

Mopeedauto – seljakott või lihtsalt mops?

Reede, 14. oktoober 2016.



Autor: Ivika Laanet Reede, 14. oktoober 2016. Arvole ja Sirjele on mopeedauto ehk nii öelda Seljakott asendamatuks abimeheks liikumisel ühest punktist teise. Foto: Ivika Laanet “See seuke vanainimese riistapuu,“ muheleb Valjala vallas Kõnnu külas elav Arvo Nuut, kellele kinkis mopeedauto kaks aastat tagasi tema 70 aasta juubelisünnipäevaks tütar.



Lihtne masin



Autofrend Motokaubad juhataja Tauno Kiis sõnas Meie Maale, et nemad alustasid mopeedautode müügiga Saaremaal neli aastat tagasi ja esimesel kahel aastal müüsid nad kaheksa uut mopeedautot. “Tegu oli uudse asjaga, sest mopeedauto omamise tegi võimalikuks kehtima hakanud uus liiklusseadustik,“ rääkis Kiis, kelle sõnul oli huvi mopeedautode vastu väga suur ja on siiamaani, aga uusi mopeedautosid paraku ostetakse terves Eestis momendil suhteliselt vähe, mõni üksik aastas.



Koolilaste ja eakate auto



“Eks mopeedauto kontseptsioon oli ja on ikkagi ennekõike noortele mõeldud aastaringne liiklusvahend, pidades silmas eelkõige linnaliiklust, aga meil on kasutajad sootuks skaala teises otsas,“ tähendas Kiis, viidates samas, et sellest võib ju aru saada – mismoodi sa näiteks talvel varahommikul karjalauta või saekaatrisse tööle jõuad või maal poodi? “Kui ikka buss ei sõida ja kaherattalisega ka liikuda ei saa, siis mopeedautole hääled sisse, soojendus tööle, kojamehed ka ja nii punktist A punkti B ka saab, kui ikka rooli mõistad keerata ja kahe pedaali vahel vahet teed.“ Arvo ja tema abikaasa Sirje jaoks on tegemist asendamatu abimehega, mis viib neid ohutult ühest kohast teise. “Meil ju Valjalas apteeki pole, vaja linnas käia või siis Orissaares, kõik sõidud teen temaga ära,“ on Arvo väga rahul.Kui varem sõitis Arvo ATV-ga, siis nüüd on katus pea kohal ja ei pea vihmavarju otsima. 