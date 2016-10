NÄDALALÕPP

Torgus tuleb vahva sügislaat

Reede, 07. oktoober 2016.



Homme on kõik oodatud Iide külla Torgu sügislaadale. Laat algab kl 12 Torgu kogukonnamajas (endine koolimaja) ja kestab umbes neli tundi.



“Laat toimub kolmandat aastat ja kasvab iga aastaga,“ ütles laada peakorraldaja, Torgu kogukonnamaja juhataja Annika Ellervee. Ta meenutas, et esimesel aastal proovis ta lihtsalt saada mõned kohalikud müüma aiasaadusi, kala ja käsitööd. Müüjaid tuli tookord seitsme ringis ja oli kena laadake oma rahvale.



Möödunud aastal oli Annika aga enda sõnul julgem. Ta pidas nõu ka kohalike aktiivsemate tegijatega ja saadigi juurde nii müüjaid kui ka osalejaid hoidistekonkursile. Teisel aastal tuli juba korraldajatega kaasa Teeääre tall oma kauni hobusega laadakülalistele vankrisõitu tegema. Müüjaid oli juba kümme ning ka külastajate arv suurenenud märgatavalt.



Sellel aastal tulevad aga juba erinevad käsitöötoad, õppida saab seebitegu ja Jämaja vöö kudumist. “Ka müüjad helistasid mulle juba ise, et soovivad tulla meie laadale,“ rõõmustas Annika.



