NÄDALALÕPP

Ralliajal ollakse rohkem peolainel

Reede, 07. oktoober 2016.



Autor: Ivika Laanet Reede, 07. oktoober 2016. Staažikad diskorid DJ Kristjan Lillimägi (vasakul) ja DJ Peeter Kukk sõiduvees. FOTO: erakogu Kuressaare linna meelelahutusasutustes ralli ajal eriprogrammi ei pakuta, kuna suure külastatavuse korral jääb olemasolevatest kohtadestki puudu.



“Ikka jah, millal siis veel, kui mitte ralli ajal,“ vastas ööklubi Diva programmijuht Kristjan Lillimägi küsimusele, kuidas eelnevatel aastatel ralliajal klubi külastatavus on olnud. Lillimägi lisas, et eks seekord näeb, kuidas läheb. “Meie oleme igal juhul valmis kõiki külalisi vastu võtma,“ tähendas ta.

Divas ralli ajal eriprogrammi ei ole, niisamuti nagu teisteski meelelahutusasutustes, vaid pakutakse erinevate DJ-de poolt valitud muusikat. Reedel kannab üritus Divas nime “Vallatud kurvid“ ning jalakeerutust pakuvad DJ Ahto Kruusmann ja Kristjan Lillimägi. Laupäeval keerutab plaate DJ Peeter Kukk.



Kakskümmend kuus aastast pidusid teinud DJ Peeter Kukk nentis, et tema selleks õhtuks eriliselt ei valmistu. “Rõõm on lihtsalt sellest, et rahvast on palju rohkem ja ollakse ka rohkem peolainel,“ rääkis Kukk, lisades, et rahvas ise on ju see, kes ühest õigest peost peo teeb, tema aitab vaid kaasa.



Klubi Privilege omanik Gert Nepper ütles, et nemad on juba kümmekond aastat olnud Saaremaa ralli ametlik peopaik. Nepperi sõnul on ralli aeg neil alati toonud absoluutse täismaja. “Ega väga palju rohkem mahuks ka,“ muigas ta, lisades, et loodetavasti on sama ka sel nädalavahetusel. Ralli ajaks ei ole ka Privilege’i tavaliselt live-bändi toodud, vaid muusikat teevad samuti erinevad diskorid. Nepper avaldas saladuskatte all, et ilmselt järgmisel aastal, kui on ralli juubel, siis on küll veidi teistmoodi programm tulemas, aga sellest siis juba täpsemalt tuleval aastal.



Talvele läheb Privilege vastu rõõmsa meelega. “Suvi ei ole väga klubis käimise aeg, siis on palju vabaõhuüritusi, kontserte, aiapidusid,“ tähendas Gert Nepper.

Mõnusa Villemi juhataja Rait Rätsep sõnas, et rallihuviliste seas on nende pubi külastatavus aasta-aastalt kasvanud. “Sel aastal meil ootused väga kõrged ei ole seoses peatänaval tehtavate teetöödega, kuid valmisolek on ka kõige hullemaks, seda muidugi heas mõttes,“ muigas Rätsep, kelle sõnul nad eriprogrammi ralli ajal ei paku, kuna suure külastatavuse korral jääb olemasolevatest kohtadestki puudu. “Kuid rallile järgnevatel nädalavahetustel jätkuvad Mönusa Villemi pubis elava muusika õhtud,“ kinnitas Rait Rätsep.

Ka Kodulinna lokaalis annavad traditsiooniliselt peole hoogu diskorid. Lisaks pubides-klubides pakutavale muusikavalikule on Saaremaa Veskis võimalus täna kl 20 kuulata lõõtsamees Ain Hannust.



Johan Spa hotelli esimesel korrusel asuvas sohvabaaris esineb aga täna kl 22 Sander Mölder. Sissepääs on tasuta. Kapteni kõrtsis loob tantsumelu aga nii täna kui homme õhtul ansambel TV5.



“Ootused on väga kõrged, pole ükski aasta pidanud pettuma, ikka täismaja. Nii hotellis kui kõrtsis,“ ütles Johan GTJ AS juhataja Johan Lõuk, kelle sõnul on neil juba kolmandat aastat õhtu esineja ralli ajal Sander Mölder ning rahvas on ta kenasti vastu võtnud.



Lounge 13 on sügis-talvisel hooajal planeerinud vähemalt korra kuus ühe esineja. Nii näiteks esineb 28. oktoobril seal Ott Lepland.

