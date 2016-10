NÄDALALÕPP

Inimõiguste kuu filmid kutsuvad kaasa mõtlema

Reede, 07. oktoober 2016.



Oktoobrikuus pakub ETV2 vaatamiseks auhinnatud dokumentaalfilme, mis keskenduvad inimõigustele kogu maailmas.



ERR-i dokumentaalfilmide hankija, Saaremaalt Tagavere külast pärit Viola Salu kirjeldas lähemalt ekraanile jõudvaid filme.

“Motley õigus“ 11. oktoobril kell 22.05



Räägib ühest hästi inspireerivast Ameerika naisest, kes töötab Afganistanis juristina. Ta läks sinna Ameerika Ühendriikide riikliku projekti raames lühikeseks ajaks ja nüüd ta on sinna jäänud kaheksaks aastaks ja pakub tasuta õigusabi noortevanglates naistele, kellel muidu puudub juurdepääs õigusabile.

“Süüria armastuslugu“ 18. oktoobril kell 22.05



See on film, mis puudutas mind väga sügavalt, sest see on filmitud pika perioodi jooksul, režissöör oli seal rohkem kui viis aastat. Ta läks Süüriasse 2009. aastal. Kuna filmitegija Sean McAllister jälgis seda perekonda nii pikalt, siis ta lõpuks oli nagu pereliige, kõik need toored emotsioonid, igapäevaelu ja mured ja kõik see draama, mis seal juhtus, kõik on vaataja ees.

“Müürid“ 25. oktoobril kell 22.05



Me mõtlesime, et tõmbame joone alla natuke teistlaadi filmiga. See räägib müüridest erinevates maailma paikades. See räägibki sellest, et vaatamata Berliini müüri langemisele juba 27 aastat tagasi on maailmas ikkagi tuhandeid kilomeetreid müüre. See film räägib inimestest, kes elavad nii ühel kui teisel pool müüre, mida need füüsiliselt kõrged müürid nende elus tähendavad, mis rolli nad mängivad. See on selline meditatiivne rännak, selline ilus film.

Inimõiguste kuu filmid on ETV2 eetris teisipäeviti kell 22.05.



Valikud sõltuvad sellest, mis on turul uut



Viola Salu töötab ERR-is juba aastast 2007. Juba siis ta valis ja ostis muu hulgas ka dokfilme. Ainult dokfilmide hankimisele keskendus ta aastal 2012 ning siis hakati tema sõnul rohkem korraldama igasugu temaatilisi kuid. Keskkonnakuu looduse, toidu ja muu põneva keskkonnaga seotud temaatiliste dokfilmidega on ETV2-s juba iga-aastane traditsioon 2008. aastast.



