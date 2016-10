NÄDALALÕPP

Adena Sepp kirjutas jahikire varjudest

Reede, 07. oktoober 2016.



Autor: Ivika Laanet Reede, 07. oktoober 2016. Populaarne rahvakirjanik Adena Sepp kohtumisel lugejatega Orissaare raamatukogus. FOTO: Elina Kalm Kolmapäeval, 12. oktoobril kl 12 tutvustab Salme kultuurimajas oma uut romaani “Jahikire varjud“ Saaremaa menukirjanik, Salmel elav Adena ehk Nadežda (pärisnimi – toim) Sepp.



“Tütar oli kodust läinud ja Loreen tundis end ühtäkki seal metsatalus nii üksikuna. Mehel oli töö ja nüüd tekkinud ka uus kirg – jahipidamine. Peagi tajus Loreen, et mehe tunded tema vastu olid jahtunud ja tema suhtumine naisesse hoolimatuks muutunud. Kas põhjus oli üksnes jahikires või oli sellele lisandunud ka armukirg? Ootamatu kohtumine mehe jahikaaslasega pani ka Loreeni oma elu üle järele mõtlema. Kas võidelda vastu või anda järele tedagi vallanud tunnetele?“ on kirjas raamatu tutvustuses.



“Adena raamatud on populaarsed üle Eesti,“ ütles Salme raamatukogu juhataja Maie Alas, lisades, et kuna raamatukogusse jõuavad uued raamatud hiljem kui poodi, siis on ka nende raamatukogus juba uuele raamatule järjekord.



Vaim peab peale tulema



Populaarne rahvakirjanik ütles Meie Maale, et oma järjekorras üheksanda raamatu kirjutamisega läks veidi kauem kui tavaliselt ja seda just sellepärast, et ei olnud aega. “Ja eks peab ju vaim ka peale tulema, et kirjutada,“ naeris Adena, kes alustas kirjutamist eelmisel sügisel ja lõpetas uue romaani sel kevadel.



Seekordse raamatu kirjutamiseks andis innustust teiste vestlusest pealt kuuldud lause, mille üks naine teisele ütles: “Kes sind selle eest kiidab, kui sa oma truudusetule mehele truu oled? Ja miks mehed võivad ja naised ei või?“

Ehkki Adenal on palju tuttavaid jahimehi – ka tema enda abikaasa oli vanemas eas asjaarmastajast jahimees –, siis jahindusteemat puudutab ta raamatus siiski vähe. “Seal on ikka see, mis toimub jahikire varjus,“ rääkis Adena, kes kirjutab just armastusromaane. “Ma ei aja teemat väga keeruliseks ning kõik on elust enesest, mida olen kuulnud ja millega kokku puutunud, nii-öelda lihtsad lood.“



Ise armastab Adena lugeda just Eesti autoreid. “Loen tegelikult seinast seina. Mulle meeldivad endale elulised lood, fantaasiat ja ulmet ma ei poolda, kuid loen ka neid,“ tähendas ta.



Adena kinnitusel liiguvad tema mõtted ka juba kümnenda romaani suunas, kuid mis täpselt, seda on veel vara öelda.



