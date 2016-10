NÄDALALÕPP

Saaremaa Teater alustab põneva teatrikooliga

Reede, 07. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Teisipäeval, 11. oktoobril saavad Kuressaare Vanalinna koolis kokku need lapsed, kes on huvitatud teatrikoolist.



“Esimene kohtumine on väga tähtis, sest paljud tulevad, et vaadata, kas neile meeldib see, mida nad näevad,“ ütles Saaremaa Teatri juhatuse esimees ning projektijuht Elli Tänavots. Ta lisas, et esimesel korral on plaanis tutvustada, mida tegema hakatakse, sest nii saab hea ülevaate kogu aasta tegevustest.

Praeguseks on registreerinud 1.–3. klasside vanuses neli last ja 4.–6. klasside vanuses kaheksa last. “Samas on huvi olnud palju suurem ja mitmed on öelnud, et tulevad esimesele kohtumisele katsetama/vaatlema, kas lapsele meeldib ja sobib ning siis alles registreerivad end ära,“ rääkis Elli, viidates, et kuna mõlemasse rühma võetakse vastu 10 last, kokku 20 last, siis eelisjärjekorras on need, kes on end varem kirja pannud või tuleb hakata mõtlema uue rühma avamise peale.



Elli sõnutsi on seni huvi tundnud nii tüdrukud kui poisid, kuid mis eriti üllatav, on see, et just poisid on suurt huvi üles näidanud. “Kuna andsime ise ette orienteeruva vanuse – 1.–6. klass –, siis sinna vahemikku on huvi ka jäänud,“ tähendas Elli, kelle sõnul võivad tegelikult huvi üles näidata ka muus vanuses lapsed, sest siis saadakse alles järeldused teha, kuidas edasi toimetada. “Meie eesmärk ongi teatripisikut laiali külvata igas vanuses.“



Esialgu on Saaremaa Teatril plaanis alustada kahe grupiga. Üks grupp vanusele 1.–3. klass ja teine grupp 4.–6. klass. Juhul, kui huvi on suurem, siis ollakse paindlikud oma tegevused üle vaatama ja kohandatakse need nõudlusega.

Õpetamisele tulevad põhimõtteliselt kõik teemad, mida teatrimaailmas vaja läheb, sest kunagi ei tea, mis ühele või teisele huvi pakub. Üks tunneb end hästi lavataguses maailmas, tehes lavakujundust või grimmi või on hea kostümeerija. Teine elab end välja lavalaudu tallates. “Õpime, kuidas erinevates rollides end väljendada, milline peaks olema lavakõne, improvisatsiooni jpm. Laseme teha ka kodutöid ja teeme vaatlusi teatrimajas ning teistel seonduvatel üritustel,“ selgitas Elli Tänavots.



Teatrikooli on kutsutud osalejaid alates 1. klassist, kuid kui lapsevanem arvab, et tema lasteaialaps on piisavalt võimekas alustama, siis kuulatakse iga soov ära ja lastakse katsetada. “Tähtis on tähele panna ka seda, et lapsel oleks püsivust juhendajat kuulata ja tähele panna, mida temalt oodatakse,“ kinnitas Elli, kelle sõnul võiksid teatrikooli peale siiski mõelda kõik lapsed, sest see avardab silmaringi ja arendab neid igakülgselt, õpetab, kuidas suhelda eri olukordades, kuidas edastada teavet arusaadavalt, kuidas väärtustada kultuuri ja palju muud sellist.



Teatrikooli põhijuhendajaid on kolm: lavastaja kogemustega lastekirjanik Vilve Aavik-Vadi; MTÜ Saaremaa Teater juhatuse esimees ja projektijuht Elli Tänavots ning huviringide läbiviimise kogemusega ja MTÜ Saaremaa Teatri ridades tegutsev Kaidi Liivas. Lisaks veel külalisjuhendajad. “Siinkohal oleks hea välja hõigata, et kui kellelgi on veel eriti hea idee ja kogemus, mis võiks teatrilapsi huvitada ja nende õpinguid rikastada, siis andku endast teada,“ sõnas Elli Tänavots, lisades, et nad on koostööle avatud. Autor: Ivika Laanet Reede, 07. oktoober 2016.“Esimene kohtumine on väga tähtis, sest paljud tulevad, et vaadata, kas neile meeldib see, mida nad näevad,“ ütles Saaremaa Teatri juhatuse esimees ning projektijuht Elli Tänavots. Ta lisas, et esimesel korral on plaanis tutvustada, mida tegema hakatakse, sest nii saab hea ülevaate kogu aasta tegevustest.Praeguseks on registreerinud 1.–3. klasside vanuses neli last ja 4.–6. klasside vanuses kaheksa last. “Samas on huvi olnud palju suurem ja mitmed on öelnud, et tulevad esimesele kohtumisele katsetama/vaatlema, kas lapsele meeldib ja sobib ning siis alles registreerivad end ära,“ rääkis Elli, viidates, et kuna mõlemasse rühma võetakse vastu 10 last, kokku 20 last, siis eelisjärjekorras on need, kes on end varem kirja pannud või tuleb hakata mõtlema uue rühma avamise peale.Elli sõnutsi on seni huvi tundnud nii tüdrukud kui poisid, kuid mis eriti üllatav, on see, et just poisid on suurt huvi üles näidanud. “Kuna andsime ise ette orienteeruva vanuse – 1.–6. klass –, siis sinna vahemikku on huvi ka jäänud,“ tähendas Elli, kelle sõnul võivad tegelikult huvi üles näidata ka muus vanuses lapsed, sest siis saadakse alles järeldused teha, kuidas edasi toimetada. “Meie eesmärk ongi teatripisikut laiali külvata igas vanuses.“Esialgu on Saaremaa Teatril plaanis alustada kahe grupiga. Üks grupp vanusele 1.–3. klass ja teine grupp 4.–6. klass. Juhul, kui huvi on suurem, siis ollakse paindlikud oma tegevused üle vaatama ja kohandatakse need nõudlusega.Õpetamisele tulevad põhimõtteliselt kõik teemad, mida teatrimaailmas vaja läheb, sest kunagi ei tea, mis ühele või teisele huvi pakub. Üks tunneb end hästi lavataguses maailmas, tehes lavakujundust või grimmi või on hea kostümeerija. Teine elab end välja lavalaudu tallates. “Õpime, kuidas erinevates rollides end väljendada, milline peaks olema lavakõne, improvisatsiooni jpm. Laseme teha ka kodutöid ja teeme vaatlusi teatrimajas ning teistel seonduvatel üritustel,“ selgitas Elli Tänavots.Teatrikooli on kutsutud osalejaid alates 1. klassist, kuid kui lapsevanem arvab, et tema lasteaialaps on piisavalt võimekas alustama, siis kuulatakse iga soov ära ja lastakse katsetada. “Tähtis on tähele panna ka seda, et lapsel oleks püsivust juhendajat kuulata ja tähele panna, mida temalt oodatakse,“ kinnitas Elli, kelle sõnul võiksid teatrikooli peale siiski mõelda kõik lapsed, sest see avardab silmaringi ja arendab neid igakülgselt, õpetab, kuidas suhelda eri olukordades, kuidas edastada teavet arusaadavalt, kuidas väärtustada kultuuri ja palju muud sellist.Teatrikooli põhijuhendajaid on kolm: lavastaja kogemustega lastekirjanik Vilve Aavik-Vadi; MTÜ Saaremaa Teater juhatuse esimees ja projektijuht Elli Tänavots ning huviringide läbiviimise kogemusega ja MTÜ Saaremaa Teatri ridades tegutsev Kaidi Liivas. Lisaks veel külalisjuhendajad. “Siinkohal oleks hea välja hõigata, et kui kellelgi on veel eriti hea idee ja kogemus, mis võiks teatrilapsi huvitada ja nende õpinguid rikastada, siis andku endast teada,“ sõnas Elli Tänavots, lisades, et nad on koostööle avatud.

Veel artikleid samast teemast »