Rannaretkele avastamata sadamasse

Reede, 07. oktoober 2016.



Sel laupäeval, 8. oktoobril toimub Hiiumaal merekultuuri aasta rannaretk, mis esmalt viib retkelised Hiiu saare edelaossa, Haldi sadamasse, ja seejärel Kärdla sadamasse ning mujalegi.



Kätlyn Kaevandes SA-st Hiiumaa Muuseumid ütles, et retk koosneb mitmest eraldi sündmusest ja on kavandatud nii, et soovijad saavad osa võtta neist kõigist.



Retkepäev algab kell 10 Sõru muuseumist, kus on võimalus tutvuda kohaliku merekultuuri kollektsiooniga ja näitusega “Haldi sadam fotodel”.

Haldi sadamas kogunetakse vana kalatsehhi ees ja seejärel tehakse väike jalutuskäik kalasadama ümbruses ja hea ilmaga ka Haldi neemele. Sadama ajaloost, selle mõjust kogukonnale ja oma mälestustest jutustab kohalik elanik Olev Heilo. Alvar Koolmeister räägib oma vanaisa kunagistest ettevõtmistest sealkandis.



Pärastlõunal saab tutvuda Kärdlas uue sadamahoone ja merepäästjate tööga. Sadamast mööda mereäärt linna poole jalutades ja vahepeatusi tehes jagavad oma mõtteid ja teadmisi loodusemees Tiit Leito, Hiiumaa muuseumi direktor Toomas Kokovkin ja teadusdirektor Helgi Põllo. Retkelised jalutavad mööda mereäärt Hiiumaa muuseumi Pika Maja juurde Vabrikuväljakul, kus rändajaid ootab kehakinnitus, kalandusnäitus ja vestlusring.



Kell 14.50 algab Hiiumaa muuseumi Pikas Majas vestlusring teemal “Meie pere meremees või kalamees”. Edasi tutvustab muuseumi nooremteadur Kauri Kiivramees rändkalapüügi näitust. Lastele on samal ajal avatud kalateemaline kunstitöötuba.



Päeva lõpuks saab endale näitusmüügilt soetada Evi Tihemetsa 1960. aastatel Hiiumaal ja Saaremaal tehtud pastelljoonistusi.



Rannaretkel osalemine ja suupisted on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine meilil helgipollo@gmail.com või telefonil 463 2091. Kahjuks ei saa korraldajad pakkuda transporti retkepaikade vahel.



