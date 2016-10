NÄDALALÕPP

Näitus “Mees nagu orkester” Pikas Majas

Reede, 07. oktoober 2016.



Hiiumaa muuseum esitleb Kärdlas oma peamajas Vabrikuväljak 8 andeka fotograafi ja kunstniku Ain Kimberi fotode näitust.



Isa poolt hiidlane Ain Kimber (12. detsember 1925 – 26. mai 1989) oli mees nagu orkester: fotograaf ja kunstnik, organisaator ja pedagoog, teoreetik ja fotoajaloolane.



Ain Kimber oli kuus korda abielus ja sai kaheteistkümne lapse isaks. Viimane abikaasa ja viie lapse ema Tiiu Kimber oli tema õpilane.

Fotograafina oli Kimber iseõppija, kes 1978. aastaks jõudis fotomeistri austava nimetuseni. 1951–1952 õppis ta ERKI-s (EKA) graafikat ja tegutses aktiivselt ERKI fotolaboris, mis oli sel ajal loomeinimestele paik, kus sai katsetada, vaielda ja analüüsida.



1960. a oli ta taasavatava Tallinna Fotoklubi asutajaliige ja 1963–1965 selle esimees. Edasi kuni 1968. aastani töötas Kimber õppejõuna Tallinna kultuuriülikooli fotoosakonnas, mille ellukutsuja ta ka oli. Samuti oli ta sõjajärgse Eesti fotohariduse rajaja, sest tema eestvedamisel hakati Tallinna 2. tehnikakoolis koolitama fotograafe. 1969–1971 oli ta selles koolis lektor.

Fotograafias köitis Ain Kimberit enim aktifotode tegemine. 1973. aastal avati Pärnu koduloomuuseumis Ain Kimberi autorinäitus “Akt ja loodus”. See näitus sai kuulsaks ja ringles üle Eesti. Kõige ligemale Tallinnale jõudis näitus Kirovi kalurikolhoosi Viimsis, kaugemale seda ei lubatud. Tallinnas ei õnnestunud võimekal fotograafil oma eluajal personaalnäitust korraldada, samuti ei näe me tema töid 1974. aastal välja antud kogumikus “Eesti foto 70”. Tema innustava tegevuse jälgi võime aga leida Haapsalust, Narvast, Pärnust, Rakverest, Viljandist ja ka Hiiumaalt.



Ain Kimber oli Hiiumaalt pärit Kimberite suguvõsa seitsmenda põlve liige. Esiisa, Prassi Mihkel, oli 1740. aastal sulane Prassi Siimu talus Harju külas. Järgmised põlved on elanud Värssus, Tempal, Hellamaal, Kärdlas, Vilivallas, Palukülas ja mujal.



Kimberi vanaisa elas eelmise sajandi algusest Jürna talus Kuri külas. Isa Rein Kimber oli kooliõpetaja Pärnus, kust lahkus 1944. aastal Rootsi. Ain-(Gedimin) Kimber sündis Pärnus, kuid veetis lapsepõlves suvevaheaegu Kuris.

1970-ndatel lõi Ain Kimber Eestis üle kümne fotoklubi, sh ka Hiiumaale. Suur osa muuseumis avatava näituse fotosid ongi pildistatud Hiiumaal.



Näitus on koostatud andeka kunstniku auks, tähistamaks tema 90. sünniaastapäeva, mis oli mullu. Näitus on üleval viiendat korda: kaks korda fotomuuseumis Tallinnas ja kaks korda Viljandis. Eksponeeritud trükikoopiad on valminud autori vanima poja Arnold Kimberi eestvõttel, fotode originaalid asuvad fotomuuseumis.



Ain Kimberi fotonäitus “Mees nagu orkester” avatakse pidulikult esmaspäeval, 10. oktoobril kell 16 Hiiumaa muuseumi Pikas Majas.

