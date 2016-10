NÄDALALÕPP

Aste Antsakad peavad sünnipäevapidu

Reede, 07. oktoober 2016.



Autor: Ivika Laanet Reede, 07. oktoober 2016. Krapsakad Aste Antsakad. Vasakult (ehk kaugemast servast): Katrin Teder, Lelo Nõukas, Maimu Tammai, Riina Mai, Helgi Kirs, Varje Häng, Pilvi Pihlas, Raaja Kadak, Edvi Mõisaäär, Monika Kasemets, Juta Metshein. FOTO: erakogu Homme kell 18 tähistab Lääne-Saare valla naisrühm Aste Antsakad kohalikus klubis oma kahekümnendat sünnipäeva ja seda uhke kontserdiga.



“Peole on oodatud kõik, kes tahavad tulla, loomulikult on kohal ka Kaarma kandi taidlejad, kellega oleme 20 aasta jooksul sõbrustanud,“ ütles rühmavanem Katrin Teder, viidates, et piduõhtul saab näha nii nende kui külaliste esinemisi.

Lisaks sünnipäevalapsele astuvad üles ka rühma sõbrad: Ergud Randverest, laulu- ja tantsuansambel Kanarbik Kuressaarest, ansambel Sireenid Nasvalt ja tantsurühm Kaarma Kargus. Pärast kontserti pakutakse torti ja kohvi.



Kohavaimu hoidjad



Küsimusele, milliste märksõnadega võib kokku võtta rühma 20 aastat, vastas rühmavanem, et neid iseloomustab tantsutahe vanusele vaatamata. Rühmas tantsib erinevas vanuses naisi, kel eluaastaid 47–74. Rühma esimene juhendaja oli Sirje Pere, siis tuli juhendajaks Valve Teder ning viimased seitse aastat on olnud nende eestvedaja Tiiu Villsaar.



Tiiu ütles, et tema hindab väga oma rühma tantsijaid, kes on naised, emad ja vanaemad ning üleüldse toredad ja vahvad tüdrukud. “Peale selle, et nad tahavad tantsida, ja tants on neil jalgades ja peas korraga, on nad omal moel ka Aste kohavaimu hoidjad ja kultuuri edasikandjad,“ kõneles Tiiu, viidates, et ega Astes nii pika elueaga ühtegi teist sellist rahvakultuuriga tegelevat seltskonda olegi. “Minule kui juhendajale meeldib vaadata, et tantsivad isiksused, igaüks sellisena nagu ta loodud on. Ta tuleb oma kodu ja oma looga sinna lavale,“ rääkis Tiiu, kelle sõnul on seda näha ka tantsijate kehahoiakust, nende silmadest ja südamest.



Aste klubi raudvara



Suurtel, üleriigilistel pidudel ei ole Aste Antsakad osalenud, aga kohalikud, Saaremaa oma peod on neil läbi tantsitud. “Me ei aja taga pöiasirutust ja 45-kraadist kannapööret,“ muigas Tiiu.



Küsimusele, milline on olnud meeldejäävaim sündmus, kostis Katrin Teder, et kõik sündmused on omamoodi toredad olnud. Nii maakondlikud tantsupeod kui ka välisreisid Lätti ja Soome.



Aste klubi juhataja Triino Lest märkis, et Antsakad on Aste klubi raudvara, sest nemad on vanemad kui klubi! “Ja kui me räägime oma maja näost, siis nemad peegeldavad paljuski just meie maja olemust – nooruslikud, aga elukogenud.“



Krapsakad-antsakad



Katrini sõnul sündis nimi rühmale naljaga pooleks. “Oli nime panek, keegi kuskil hõikas “krapsakad-antsakad“, ja kuna oleme Astest, sobis Aste Antsakad hästi,“ meenutas Katrin, lisades, et Kaarmal on Kaarma Kargus ja Astes – Aste Antsakad! “Natuke naljakas oli, aga rühm otsustas jätta selle nime.“

Tantse on rühmal repertuaaris 15–20, aga aastate jooksul on neid ikka üle 30 olnud.



Kokku keerutab praegu jalga 12 naist: Juta Metshein, Monika Kasemets, Lelo Nõukas, Katrin Teder, Pilvi Pihlas, Varje Häng, Raaja Kadak, Maimu Tammai, Helgi Kirs, Riina Mai, Edvi Mõisaäär, Aime Rahnik. Algusest peale on naisrühmas tantsinud Juta Metshein, Lelo Nõukas, Pilvi Pihlas ning muusikaliselt neid juhendanud Reet Lõugas.

