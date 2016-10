NÄDALALÕPP

Vestlusring kunstnik Ott Lambinguga

Reede, 07. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Tänasest, 7. oktoobrist on Kärdla kultuurikeskuse näituseruumis avatud Ott Lambingu isikunäitus “Kadakapisarad”. Näitusel on esitletud 20 pilti aastatest 2004–2016.



Tavapärase avamise asemel algab kell 16 kohtumisõhtu autoriga, kus kunstnik räägib oma töödest, kasutatud tehnikatest ja valitud motiividest ning talle saab esitada küsimusi.



Lambingu 32. isikunäitusel esitleb ta töid, mis sündinud teiste, suuremate maalide kõrval. “Need on intiimsemad mõttehetked, pikemaajalised, hellad protsessid ja igal tööl on kujutatud Hiiumaad,” selgitas ta.

Näituse nimevalikut põhjendab autor näitusebukletil nii: “Sari “Kadakapisarad” on õnnes särisevalt tuline ja mures hellitsevalt vesine.”



Hiiu Lehele ütles ta, et on kadakat läbi elu hinnanud ja see on teda saatnud küll aiamaal lõket tehes, küll looduses udusel hommikul. “Kadakas on ühelt poolt tõre, torgib, aga teiselt poolt pehme-mahe – kadakas on kujund, mis peidab endas väga palju.”



Autori sõnul on sarja tööd sündinud kaheteistkümne aasta jooksul ja nüüd on see lõpetatud tervik. Esmakordselt esitleb autor seda nüüd tervikuna, osadena on Lambing neid näitustel näidanud Leedus ja Hiiumaa haiglas. Näitus jääb üles 30. oktoobrini.



Autori enda sõnul vaevab tema hinge juba uus sari pealkirjaga “Olnud aegade taevas Hiiumaa kohal”. “See on see pilt kui sõdur langeb lahinguväljal ja kukub selili ja siis avaneb vaade taevasse ja esimene hetk on: “Oi, kui ilus taevas!” ja teine: “Näed, nad juba tiirutavad!” Linnud.” See sari on planeeritud suureformaadilistest töödest ja autoril on kavas need maalida oma 80-ndate lõpu ja 90-ndate alguse kuue maali peale. Põhi, mis pildil, jääb alles, aga autor maalib sellele lisandusi. “Kunstis tehakse seda väga palju,” ütles Lambing.

Kokku on ta aastate jooksul kujundanud 312 näitust üheksas riigis, kõige rohkem muidugi Eestis, Hiiumaal, aga ka Soomes, Rootsis, Taanis, Lõuna-Koreas, Leedus, Saksamaal, Venemaal ja Prantsusmaal.



1971. aastal alanud õpingutest Tartu kunstikoolis kunstiga tegelenud, 41 aastat kunstnikuleiba söönud, 33 aastat näitusi kureerinud ja 22 aastat juhendanud maaliateljees õpilasi, teist aastat juhendab ta täiskasvanud kunstihuvilisi. Autor: Harda Roosna Reede, 07. oktoober 2016.Tavapärase avamise asemel algab kell 16 kohtumisõhtu autoriga, kus kunstnik räägib oma töödest, kasutatud tehnikatest ja valitud motiividest ning talle saab esitada küsimusi.Lambingu 32. isikunäitusel esitleb ta töid, mis sündinud teiste, suuremate maalide kõrval. “Need on intiimsemad mõttehetked, pikemaajalised, hellad protsessid ja igal tööl on kujutatud Hiiumaad,” selgitas ta.Näituse nimevalikut põhjendab autor näitusebukletil nii: “Sari “Kadakapisarad” on õnnes särisevalt tuline ja mures hellitsevalt vesine.”Hiiu Lehele ütles ta, et on kadakat läbi elu hinnanud ja see on teda saatnud küll aiamaal lõket tehes, küll looduses udusel hommikul. “Kadakas on ühelt poolt tõre, torgib, aga teiselt poolt pehme-mahe – kadakas on kujund, mis peidab endas väga palju.”Autori sõnul on sarja tööd sündinud kaheteistkümne aasta jooksul ja nüüd on see lõpetatud tervik. Esmakordselt esitleb autor seda nüüd tervikuna, osadena on Lambing neid näitustel näidanud Leedus ja Hiiumaa haiglas. Näitus jääb üles 30. oktoobrini.Autori enda sõnul vaevab tema hinge juba uus sari pealkirjaga “Olnud aegade taevas Hiiumaa kohal”. “See on see pilt kui sõdur langeb lahinguväljal ja kukub selili ja siis avaneb vaade taevasse ja esimene hetk on: “Oi, kui ilus taevas!” ja teine: “Näed, nad juba tiirutavad!” Linnud.” See sari on planeeritud suureformaadilistest töödest ja autoril on kavas need maalida oma 80-ndate lõpu ja 90-ndate alguse kuue maali peale. Põhi, mis pildil, jääb alles, aga autor maalib sellele lisandusi. “Kunstis tehakse seda väga palju,” ütles Lambing.Kokku on ta aastate jooksul kujundanud 312 näitust üheksas riigis, kõige rohkem muidugi Eestis, Hiiumaal, aga ka Soomes, Rootsis, Taanis, Lõuna-Koreas, Leedus, Saksamaal, Venemaal ja Prantsusmaal.1971. aastal alanud õpingutest Tartu kunstikoolis kunstiga tegelenud, 41 aastat kunstnikuleiba söönud, 33 aastat näitusi kureerinud ja 22 aastat juhendanud maaliateljees õpilasi, teist aastat juhendab ta täiskasvanud kunstihuvilisi.

Veel artikleid samast teemast »