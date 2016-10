NÄDALALÕPP

Kris Lemsalu looming ühe- päevanäitusel ahju juures

Reede, 07. oktoober 2016.



Esmaspäeval süttis Tubala anagamaahjus selle aasta viimane põrgutuli.

Kuni 1300 kraadi on temperatuur, milles küpsevad keraamikute loodud taiesed. Kolm päeva kütmist, kolm jahtumist ja pühapäeva, 9. oktoobri varahommikul ahjuuks avatakse. Siis tuleb veel tunde oodata, enne kui ahi on nii palju jahtunud, et sinna saab end ohtu seadmata sisse minna ja sündinud imed välja tuua. Kell 11 hakatakse ahju sisu välja tooma, siis seatakse tööd näituseks, mida saab nautida vaid ühe päeva.



Keraamik Kris Lemsalu põletas oma loomingut Tubala puupõletusahjus kolmandat korda. “Esimest korda ma olen ise kohal ja kütan ka, veel kunagi pole seda võimalust olnud, seekord on,” ütles Kris. “See on kogemus. Panustad oma töösse ja see on oluline minu jaoks, et ma ise ikka olen kohal ka.”

Ahju kütavad asjaosalised kordamööda ja paaris. Nii olid Kris Lemsalu ja Voldemar Jõeleht ahjuvalves terve öö vastu kolmapäeva. “Enne käisin ujumas, väsitasin ennast ära, magasin paar tundi ja kella kaheteistkümnest kuueni siis kütsime,” kirjeldas ta öist kütmist, mis Krisi sõnul on fantastiline kogemus.

Kris Lemsalult on ahjus keraamilised vormid, mis on osa tulevase näituse töödest. “Valmistan ette paari näitust ja tegin keraamilisi detaile oma installatsioonide jaoks – need on üks osa mu tööst ja neile tuleb juurde väga palju teisi materjale,” selgitas autor. “Praegu ei saagi aru, mis neist saama hakkab, sest ainult mingi 30 protsenti minu tööst on keraamika, nii et see on alles algus.”



Lisaks puupõletusele töötleb Kris neid veel elektriahjus, nii et nende värv veel muutub. “Mingid toonid saan puuahjus, anagamas, ja siis elektriahjus ma saan sellised erksamad, natuke plassimad värvid ja see kombineeritus on minu taotlus,” selgitas kunstnik.



Nii näeb neid detaile sellisel kujul ja Eestis üldse ainult ühe korra, pühapäevasel ühepäevanäitusel.



