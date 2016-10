NÄDALALÕPP

Kallis hobi, aga ikkagi!

Reede, 07. oktoober 2016.



Autor: Ivika Laanet Reede, 07. oktoober 2016. Valmis stardiks. 78. stardinumbri all sõidavad Saaremaa poisid Ott Kiil (vasakul, kaardilugeja) ja Tauri Pihlas. FOTOD: Valmar Voolaid Täna saavad Kuressaare keskväljakul 49. Saaremaa rallil stardi teiste saarlaste seas Tauri Pihlas (piloot) ja Ott Kiil (kaardilugeja).



“Osavõtjaid on päris palju, tahaks kangesti konkurentsi pakkuda esikoha peale,“ muigasid Eesti meistrivõistluste viiendas võistlusklassis mõõtu võtvad noored, kes sõidavad oma Toyota Starletiga Saaremaa rallit neljandat korda. Eelnevatel aastatel on neil enda sõnul läinud suhteliselt kehvasti, vaid ühe korra on õnnestunud lõpuni sõita.



21-aastasel Tauril tekkis rallihuvi just tänu isale Ahto Pihlasele, kes on olnud rallisõitja Lembit Soe kaardilugejana juba 16 aastat. Oti sõnul sai aga tema rallihuvi alguse just tänu Tauri ja tema sõprusele. Kui alguses prooviti sõita ka teiste autodega, siis nüüd on viimased viis aastat sõidetud 1997. aasta Toyota Starletiga, millel on 1,6-liitrine mootor.



“Jõunumbreid ei tahaks me avalikustada,“ muigasid poisid, kinnitades samas, et auto mõttes on nad kindlasti konkurentsivõimelised. Autol on Samsonas Racingu käigukast ja ka vedrustust.



Ainus esiveoline Starlet Eestis



Eestis on nende auto esiveoliste autode seas ralliautona ainus. Vanemaid tagasillaveoga Starleteid sõidab, ka Lembit Soe ja Ahto Pihlas sõidavad just tagasillaveoga Toyota Starletiga. Kui küsisin, kas poeg teeb isale ära või vastupidi, muigas Tauri Pihlas, et pigem vastupidi. “Neil on seal kapoti all tunduvalt rohkem asja kui meil,“ naeris ta.



Vaid ühe korra on nad katuse peale maandunud. “Teist korda enam ei tahaks.“ “Tunne oli huvitav, kõva adrenaliinipauk, aga hirmu kui sellist ei olnud. Ralli on turvaline ala, autod on nii ehitatud, et ei juhtuks midagi hullu. Turvavarustus on korras ja nii nagu on nõutud,“ rääkisid noored koos.



Küsimusele, kas igast autost võib saada ralliauto ja igast juhist rallisõitja, vastasid noored, et kindlasti on võimalik, kui on vaid piisavalt pühendumust ja tahtmist. Muidugi peab olema ka tehnikataipu.



“Kallis hobi, aga siiski,“ muigas Ott. Tauri lisas, et põhjus, miks sõita rallit, on kindlasti see, et see annab adrenaliini ja edaspidises elus palju tutvusi. Kõige keerulisem aga on leida sponsoreid, kuid seni on neil hästi läinud. See, et sõita terve võistluste hooaeg kaasa, nõuab ikka palju. Tänavu oli kuus etappi ning seega oli aastaeelarve päris suur.



Poisid ütlesid, et nad on väga rõõmsad, et neil on nii tublid mehaanikud – Rait Sai ja Karel Laur –, kes iga päev nende ralliautoga tööd teevad ja seda hooldavad.



Tallinnas Wisefab OÜ-s töötav Tauri ja Saaremaal müügijuhina töötav Ott (26-aastane) on üritanud igal aastal kõikidest rallidest osa võtta. Seekord jäi vahele vaid Rally Estonia. Selleks, et hoida ennast tasemel, üritavad nad teha nii palju testsõite kui võimalik. Vabal ajal legenditrenne ehk siis tavalise autoga miskit rada sõita.



Oma eeskujudeks peavad nad maailma mastaabis Ott Tänakut ja Marko Märtinit. Kuid kindlasti ka Lembit Soed, Ahto Pihlast, kellelt nad on õppinud ralli põhitõdesid. Kindlasti ka möödunud aastal üldvõidu saavutanud Timmu Kõrget.



Oluline on järge pidada



Küsimuse peale, kas sõita on lihtsam kui kaarti lugeda, nentisid nad, et tegelikult on mõlemal rollil omad raskused. “Mina kindlasti ei julgeks kõrval istuda. Rooli taga tead, mida teed, kõrval sa pead vaatama, mida teine teeb, eriti, kui puud on liiga lähedal,“ muigas Tauri. Ott lisas samas, et kaardilugeja jaoks on oluline järge pidada. “Kui segi läheb, võib juhtuda, et lõpetad katuse peal. Ise ma ei kujutaks ette, et kui olen juht ja keegi räägib, sest see on suhteliselt suur infovahetus. Aga me saame hakkama.“



Kõige ärevamaks hetkeks peavad poisid just starti. “Koduralli ikkagi, tahaks kindla peale lõpuni tulla ja võimalikult hea kohaga.“



Mis on autoralli?



Autoralli on autospordiala, millel võisteldakse tehases valmistatud, kuid modifitseeritud autodega tavalistel autoteedel. Rallit sõidetakse tavaliikluseks suletud teelõikudel (lisakatsetel), mille pikkus on tavaliselt 10–30 kilomeetrit. Lisakatsete vahele jäävad ülesõidud, mille läbimiseks antakse ette kindel aeg. Ralli tulemus saadakse lisakatsete läbimise aegade liitmisel. Sellele võivad lisanduda trahvisekundid, mis saadakse ülesõitude läbimise aegade eksimuste tõttu. Autorallit sõidetakse eraldistardist.



Rallisõidus on meeskonna liikmed sõitja ja kaardilugeja. Võistluse ajal loeb kaardilugeja piloodile ette rajaga tutvumise ajal kirjutatud kiiruslegendi.

Rallis võisteldakse spetsiaalsetel autodel, mille oluline osa on turvapuur. Avariide korral kaitseb see sõitjaid vigastuste eest. Lisaks on võistlejail nõutud rahvusvaheliste tingimuste kohane võidusõiduriietus ja -kiiver.

Ralliautod on jagatud nende võimsuse järgi eraldi klassidesse. Osa klasside autod vastavad rahvusvahelistele tehnilistele tingimustele, teised Eesti rahvuslikele tingimustele. Tehnilised tingimused tagavad autode ohutuse ja võrdsuse.



