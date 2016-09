Karalas tuleb Saaremaa saama- ja saunapäev

NÄDALALÕPP

Reede, 30. september 2016.



Autor: Ivika Laanet Reede, 30. september 2016. Möödunud aastal tegeles lastega Pipi. Ka sel aastal on mõeldud pere kõige pisematele. Tehakse näomaalinguid, mängitakse põnevaid mänge. Foto: erakogu Homme toimub Lääne-Saare vallas Karala külas Saaremaa saama- ja saunapäev. Üritus algab Karala külamaja esisel platsil kl 12 laadaga.



“Kuna esimene aasta osutus nii menukaks, siis otsustasimegi selle päeva taas korraldada,“ ütles Karala külaelu arendamise seltsi juhatuse liige Kaja Juulik Meie Maale. Saunapäev ei ole mõeldud võistlusena, vaid saunad on avatud neli tundi ning kõigil huvilistel on võimalik saunas käia. Möödunud aastal avasid uksed kuus sauna ning saunakülastajaid oli poolesaja ringis, kogu päevast sai osa aga kolmsada inimest. Ka sel aastal on avatud sama arv saunasid ning esmakordselt on kohal Saaremaa Saunad oma saunaga. Nii et seekord on võimalus juba külaplatsil end soojaks kümmelda.



Temaatilised saunad



Kaja Juuliku sõnul sündis taolise päeva korraldamise mõte sellest, kui Lääne-Saare vallale nime otsiti ja Saaremaa valla nimi läbi ei läinud. “Siis tekkiski mõte teha meie külas suurem üritus, mis kutsuks inimesi külla,“ kõneles Kaja Juulik. Tänavu on näiteks uuendusena see, et iga saun on temaatiline.

Näiteks Roopa suitsusauna juures saab vaadata peremees Aarne Juuliku margi- ja ümbrikekogu, külaplatsil sauna juures vilditakse seepe, Mardi turismitalu sauna juures saab jalutada tunnustatud iluaias ning Roopa poolsaarel asuvas dzoti-saunas saab merekaldal pidada piknikut ja nautida merevaateid. Kolga noorte sauna juures on avatud beebi- ja lastekohvik, Muruka turismitalu saunas aetakse meestejuttu koos militaarteemaga. Kell 15–16 on joogatund Linnusaarel.



Saunatajad võiksid korraldajate soovitusel kaasa võtta saunalina ja päevitusriided. Kui aga saunalina kaasas pole, ei juhtu ka midagi, sest kohapeal müüb saunalinu Randvere tööõppekeskus.



Saunadesse registreerumine algab kl 14, antakse ka käepaelad, millega saab liikuda saunast sauna. Lisaks saavad saunalised täpse infovoldiku ja kaardi, mis on abiks saunade leidmisel. “Kuna meil on hajali küla, siis on kaugemalt tulijatel neid võib-olla keeruline leida. Alguses on lihtne, esimese sauna juurde juhatab saunamees, aga just pärast, pärast esimest sauna, “ rääkis Juulik. Ta lisas, et saamaks päevast maksimum, on nende külas ka turismitalud, kuhu saab ka ööbima jääda ega pea koju kiirustama. Näiteks möödunud aastal võttis sellest toredast päevast maksimumi üks seltskond Orissaarest. Marta-Lovise pakub kõigile ka kehakinnitust.



1200 mobiilinäitus



Selleks, et päev ei piirduks ainult saunaga, alustatakse juba keskpäeval laadaga. Sinna on oodatud kõik ostma, müüma, vahetama, kas siis sügisande, käsitööd või kodutarbeid. Lühidalt öeldes kõike seda, mis kodus üle. Laadale oli nädala alguses juba üle 30 registreerunu.



Samuti toimub nii soolaste kui magusate hoidiste konkurss “Karala maitse 2016“. Avatud on rohevahetus, kus saab vahetada aiataimi. Avatud on töötoad (kokkamine, puutöö, seebi viltimine) ja laadaplatsil saab uudistada 1200 mobiilinäitust. Kohal on kollektsionäär Ivar Kokk Tallinnast.



Lastega tegeleb päevajuht, tehakse näomaalinguid ning mängitakse põnevaid mänge. Kl 13 on aga kõik oodatud nautima head teatrielamust. Kl 13 etendub ühevaatuseline näidend, Anton Tšehhovi “Juubel“, mille on lavale seadnud Helle Kesküla. Kel on aga soovi teha ja pakendada õunamahla, see saab seda teha Leisi mehe Priit Nurga juhendamisel.



“Nii et tulemas on sisukas ja huvitav päev,“ tähendas Juulik, avaldades lootust, et ka ilm on laupäeval päikeseline. “Suvel on igasugused muud üritused ja see oleks selline mõnus sügisene üritus,“ kutsus Juulik kõiki laupäeval Karalasse.

