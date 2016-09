NÄDALALÕPP

Valjala kool kutsub mihklilaadale

Reede, 30. september 2016.



Autor: Ivika Laanet Reede, 30. september 2016. Valjala mihklilaat on kujunenud populaarseks ürituseks. FOTO: Valjala vald Homme algusega kl 11 toimub Valjala põhikooli õuel juba kuuendat korda heategevuslik mihklilaat.



“Laadale on oodatud kõik,“ ütles laada peakorraldaja, Valjala põhikooli hoolekogu esimees Tea Pajula, lisades, et lapsed on kõvasti vaeva näinud ja ootavad kauplemist väga. Nagu igal aastal, müüakse laadal isetehtut, -kasvatatut, -küpsetatut. Toimub mahevahetus ning laadamelusse on lubanud tulla oma uue traktoriga talunik Toomas Tänav.



Tea Pajula märkis, et kuna eelmisel aastal osutus Kaido Kirstu kombain nii menukaks atraktsiooniks, siis otsustati ka sel aastal tehnikat näidata. “Üks põnev masin tuleb veel, aga selle jätaksin üllatuseks,“ ütles Pajula, viidates, et üllatusi on kindlasti veel.



