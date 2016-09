NÄDALALÕPP

“Kuidas Kaera-Jaan laulupeole sai?“

Reede, 30. september 2016.



Autor: Ivika Laanet Reede, 30. september 2016. Ajalehetoimetajast Jaan (Aarne Põlluäär) linnast, kellest lõpuks saab Kaera-Jaan ja tänu kellele koor pääseb pealinna laulupeole. FOTOD: Ülo Soomets Laupäeval kl 19 saab esmakordselt Saaremaal Nasva klubis näha Selja Lauluseltsingu 15. sünnipäevaks valminud lustakat muusikalist lavatükki “Kuidas Kaera-Jaan laulupeole sai?“. Etenduses lööb kaasa ka Lääne-Saare valla arenduste peaspetsialist Aarne Põlluäär.



“Olgu öeldud, et tükk räägib esimestest laulupeoaegsetest aegadest, mil väike külakoor hoolega proove tehes püüab laulupeole pääseda ja selleks, et oma ridadesse mehi juurde saada, otsustatakse kasutada linnas toimetatava ajalehe abi,“ ütles Orissaare vallas elav Aarne Põlluäär, kes etenduses mängib ajalehetoimetajast Jaani linnast, kellest lõpuks saab Kaera-Jaan ja tänu kellele koor pääseb pealinna laulupeole.



Aarne Põlluääre sõnul plaanib külamehest koorilaulja Juhan just linnaminekut ja on nõus kuulutuse toimetusse edastama. Kuulutust soovivad aga panna veel külas talu pidav Maali, kes sooviks endale koju meesabilist, ja ka külamees Ants, kellel oleks vaja vilja müüa. “Mis sasipundar aga sellest kõigest hargneb, on juba vaatajale üllatuseks,“ jättis Aarne Põlluäär, kes töötas enne Lääne-Saare valda tööle asumist Pärnumaal Tori vallas, etenduse sisu saladuseks.



Harrastusnäitemänguga on aktiivne mees vahelduva eduga tegelenud tegelikult juba päris kaua aega, alustades kolhoosiaegsest Kavandi näiteringist ja hilisemast Orissaare näitetrupist (Maasi maalinnal ajalooline lavatükk “Helena“ jms) ja nüüd siis Selja Lauluseltsingu ridades.



Ühtne sõpruskond



Selja Lauluseltsingu liikmeteks on positiivse ellusuhtumise ja avatud maailmavaatega ühtse sõpruskonna moodustanud liikmed. Ja see, et tegemist on sõpruskonnaga, ei jää märkamata ka lavalaudadel. Selja Lauluseltsingu muusikaline repertuaar hõlmab endas nii kergemuusikat kui ka pisut tõsisemat koorimuusikat. Oluline, et see muusika meeldiks kõigile.



