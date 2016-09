NÄDALALÕPP

Nasval tuleb lõikuspidu

Reede, 30. september 2016.



Täna õhtul toimub Nasva klubis pidu, kuhu peolised on oodatud 1960-ndate aastate stiilis. Peo avab kolhoosiesimees.



“Kuna on 60-ndate aastate stiil, on kohal moekriitik, kes hindab piduliste riideid. Parimatele on auhinnad,“ ütles peo korraldaja, Nasva klubi juhataja Hiie Kuusk. Ta lisas, et esinevad Miili ja Maali.



Lisaks sellele toimub kõrvitsakaalumise võistlus, kus kõrvitsaid tuleb kaaluda süles ning igaüks kirjutab kaalu üles ja täpseim saab endale aiakäru. Tantsuks mängib ansambel Maasikad.



Ansambli settide vahele näidatakse lühifilme aastaist 1960–1980 sarjast “Vana aja asjad“ ning esineb naisansambel Sireenid 60-ndate aastate lauludega.

“Mänge on veel, aga kõike kirja panna ei saa, siis pole põnev,“ muigas Hiie.

