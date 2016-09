NÄDALALÕPP

Homme on eakate päev

Reede, 30. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Homme, 1. oktoobril on rahvusvaheline eakate päev. Ka Saaremaal toimuvad selle päeva puhul mitmed üritused.



Orissaare kultuurimaja juhataja Anu Viljaste ütles, et nemad on ikka selle päeva puhul oma eakaid meeles pidanud. Näiteks on ta saatnud kultuurimaja memmede tantsu-ja laulurühmale väikese fotomeenutusega üllatuskaardid. Alates möödunud aastast tehakse aga koos valla sotsiaalosakonna inimestega ja sotsiaalnõuniku Aina Sepp-Teeveti eestvedamisel koolitus-infopäeva ning toimub ka väike kontsert. Orissaares peetakse eakate päeva juba täna kl 10 ning oodatud on ka naabervaldade eakad. Valjalas saavad eakad kokku laupäeval kl 12 rahvamajas. Esineb Vigala meeskvartett, valla kohalik pillimees Raimo Kald mängib lõõtsa ja on tulemas ka külalisesinejad Pärsamalt.



Eakate päeva tähistatakse ÜRO Peaassamblee initsiatiivil alates 1990 aastast. Autor: Ivika Laanet Reede, 30. september 2016.Orissaare kultuurimaja juhataja Anu Viljaste ütles, et nemad on ikka selle päeva puhul oma eakaid meeles pidanud. Näiteks on ta saatnud kultuurimaja memmede tantsu-ja laulurühmale väikese fotomeenutusega üllatuskaardid. Alates möödunud aastast tehakse aga koos valla sotsiaalosakonna inimestega ja sotsiaalnõuniku Aina Sepp-Teeveti eestvedamisel koolitus-infopäeva ning toimub ka väike kontsert. Orissaares peetakse eakate päeva juba täna kl 10 ning oodatud on ka naabervaldade eakad. Valjalas saavad eakad kokku laupäeval kl 12 rahvamajas. Esineb Vigala meeskvartett, valla kohalik pillimees Raimo Kald mängib lõõtsa ja on tulemas ka külalisesinejad Pärsamalt.Eakate päeva tähistatakse ÜRO Peaassamblee initsiatiivil alates 1990 aastast.

Veel artikleid samast teemast »