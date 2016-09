NÄDALALÕPP

Muusikapäeva kontserdid jõuavad ka Hiiumaale

Reede, 30. september 2016.



Paistab, et tänapäeval on vaat et igal nähtusel või algatusel päris oma päev. Olgu see siis musta koera päev, kallistamise päev või erilised kakskümmend neli tundi pühendatud täielikult peekoni armastamisele. Ka väga eriliste huvidega inimesed võivad oma niši leida, ent kui on midagi, millel on võime pea kõiki eestlasi ühendada, on see ilmselt muusika. Rahvusvaheline muusikapäev 1. oktoobril ongi pühendatud muusika austamisele.



Ellu kutsutud 1975. aastal Rahvusvahelise Muusikanõukogu tolleaegse presidendi, legendaarse viiuldaja Yehudi Menuhini poolt, seab muusikapäev tähelepanu keskmesse muusika, rõhutab selle tähendusrikkust, propageerib muusikakultuuri ja tutvustab muusikuid. Idee läks südamesse Eesti Muusikanõukogule, kes lõi neid eesmärke silmas pidades muusikapäeva suurejoonelise kontserdiprogrammi, mis tänavu leiab aset neljandat korda.

Muusikapäeval toimub üle Eesti enam kui 150 lühikontserti, kus professionaalseid interpreete, kes tavaliselt mööda Euroopa kontserdisaale ringlevad, võib tabada esinemas nii bussipeatuses, haiglates, spordisaalides, laudas, aga ka traditsioonilisemalt kultuurikeskustes, kirikutes ning kontserdimajades. Ja seda Tallinnast Valgamaani, saartest Ida-Virumaani. Ükski maakond pole kõrvale jäänud.



Kontserdid, kus peamiselt kõlab klassika, jazz ja pärimusmuusika, on eranditult kõik tasuta ja mahuvad poole tunni kuni tunnikese sisse. Täpselt parasjagu, et eemalduda igapäeva argisusest ning sukelduda muusikamaagiasse, ent samas mitte painavalt pikalt. Neil, kelle jaoks väljavaade veeta paar tundi suletud ruumis klassika seltsis tundub hirmuäratav, ei maksa peljata midagi.



Tänavuse muusikapäeva teeb veel eriliseks esmakordselt kavasse kuuluv lisaprogramm “Eesti muusik maailmas”, mis seab rambivalgusse andekad Eesti muusikud, kes resideerivad välismaal. Ja neid on palju!

Nii annavad 1. oktoobril muusikapäeva tasuta kontserdi New Yorgi Eesti Majas pianist Hando Nahkur, Berliinis pianist Kärt Ruubel ning Londonis duo koosseisus sopran Mirjam Mesak ning “Klassikatähtede” saatesarja võitja pianist Sten Heinoja.



Suurepärased esinejad



Võrratuid artiste aga jagub küllaga ka kodumaale. Nõnda on ka Hiiumaa inimestel, mida 1. oktoobril oodata. Kell 13 saab Käina kultuuri- ja huvikeskuses näha sopran Kädy Plaas-Kala ning klaveril Martti Raidet. Duo esineb ka kell 15 Kärdla kultuurikeskuses.



Plaas-Kala on hinnatud solist, kes on kandnud ette nii vokaalsümfoonilisi suurvorme kui ka esinenud mitmete interpreetide ja ansamblitega. Näiteks laulnud Eesti Filharmoonia Kammerkooris, projektiteatris Nargen Opera, rahvusooperis Estonia, teatris Vanemuine ja ka Hamburgi riigiooperis. Tema repertuaar on lai, ulatudes vabarokist kaasajani. Muusikapäeval saadab teda pianist Martti Raide, kellega nad esitavad ühe põneva kava.



Kell 14 annab Pühalepa kirikus kontserdi organist Kristel Aer. Aktiivse orelimängija ja orelipedagoogina nii Eesti kui ka välismaa kirikutes on Aer andnud kontserte mitmel pool maailmas, alates Venemaast ja lõpetades Hollandiga. Ka tema haridustee on muljetavaldav – ta on täiendanud end näiteks Sibeliuse akadeemias ja Kopenhaageni kuninglikus konservatooriumis. Aer ei piirdu vaid muusiku- ja õpetajatööga ning on teinud kaastööd ajalehele Eesti Kirik ja ajakirjale Muusika ning redigeerinud Peeter Süda kogutud oreliteoseid.

